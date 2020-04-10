Yurtdışında liseyi bitirdikten sonra Türkiye'de üniversite okumak mümkün mü merak ediliyor. Özellikle dünyanın farklı ülkelerinde ikamet eden pek çok gurbetçi Türkiye'ye gelerek üniversite okumayı arzu etmektedir. Tabii bu konuda ele alınması gereken belli başlı bazı kriterler bulunuyor.

Yurtdışında Lise Bitirip Türkiye'de Üniversite Okumak İçin Ne Yapılmalıdır? (2020)

Eğer yurt dışında herhangi bir ülkede liseyi bitirmiş iseniz Türkiye'de üniversite okuma hakkını elde edebilirsiniz. Yani yurtdışında lise bitirip Türkiye'de üniversite okumak mümkündür. Genel olarak Türkiye'de bitirilen liselerden alınan belgeler Türkiye'de geçerlidir. Türkiye şartlarına göre lise bitirmiş sayılırsınız. Ülkelere bağlı olarak gerekli sınav ve diploma puanlarına göre, Türkiye'de üniversite okunabilir. Sınav ve diploma puanı ile beraber ele alınması gereken farklı yollar üzerinden bunu gerçekleştirmek mümkün.

Yurtdışında Lise Bitirip Türkiye'de Üniversite Okumak İçin Yapılması Gerekenler (2020)

Yurtdışında lise eğitimini tamamladıktan sonra Türkiye'de üniversite okumak için 2 farklı yolu üzerinden bunu sağlayabilirsiniz. Bunlardan biri YÖS ile beraber devlet üniversitelerinde okumaktır. Türkiye'deki devlet üniversitelerinde ücretsiz okumak isteyen YÖS sınavına girilmeli ve belli bir puan almalıdır. Genelde bu sınavlar nisan-mayıs aylarında yapılmaktadır.

İkinci yöntem ise Vakıf üniversitelerinde okumaktır. Tabii vakıf üniversiteleri ücretlidir. Her üniversitenin farklı ücretleri bulunmaktadır ve buna bağlı olarak değişik bölümler okuma hakkı elde edilebilir. Bu konuda okumak ile ilgili Vakıf Üniversitesi resmi web sitesine giriş yapılarak gerekli şart ve koşullar elde edilebilir.

Yurtdışında Lise Bitirip Türkiye'de Üniversite Okumak

Özellikle pek çok gurbetçi çocuklarının yurtdışında liseyi bitirdikten sonra Türkiye'de üniversite okumasını arzu etmektedir. Bu konuda hem devlet üniversiteleri hem de vakıflar üzerinden değişik bölümler eşliğinde üniversite okumak mümkün. Sadece üniversiteye bağlı olarak yurt dışından alınan diploma ile beraber sınava girmek yeterlidir. Vakıf üniversiteleri için sınava gerek yoktur. Ancak bu üniversiteler ücretli olarak eğitim verir.