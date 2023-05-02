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Yurtdışında 697 bin 577 oy kullanıldı

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#Yüksek Seçim Kurulu#Yurt Dışı Seçmen#Yurtdışı Temsilcilikler
Yurtdışında 697 bin 577 oy kullanıldı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 02, 2023 07:00

YÜKSEK Seçim Kurulu (YSK), yurtdışı temsilciliklerde ve gümrük kapılarında oy kullanan seçmen sayısını açıkladı.

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YSK açıklamasında, “Saat 21.00 itibarıyla yurtdışı temsilciliklerde oy kullanan seçmen sayısı 644 bin 972 olup gümrük kapılarında oy kullanan seçmen sayısı 52 bin 605 olmak üzere toplam oy kullanan seçmen sayısı 697 bin 577’dir” ifadeleri kullanıldı.

14 Mayıs seçimlerinde yurtdışında oy kullanacak seçmen sayısı 3 milyon 416 bin 98. Bulundukları ülkelerdeki başkonsolosluklarda veya oy kullanma merkezlerinde oy kullanma işlemine 27 Nisan’da başlayan seçmenler, 9 Mayıs’a kadar oy verebilecek.

2018 seçimlerinde 12 günde 3 milyon 44 bin 837 bin kayıtlı seçmenden 1 milyon 525 bin 279’u oy kullanmıştı.

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#Yüksek Seçim Kurulu#Yurt Dışı Seçmen#Yurtdışı Temsilcilikler

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