Yurtdışı oylar sandıkta

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TÜRKİYE’de 14 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için yurtdışındaki temsilciliklerde dün sabah saat 09.00’da, gümrük kapıları ve sınır kapılarında ise saat 08.00’de oy verme işlemi başladı. Yurtdışında kayıtlı 3 milyon 416 bin 98 seçmen için Tanzanya’dan ABD’ye 73 ülke ve 156 yerdeki temsilcilikte 5 bin 40 sandık kuruldu. Yurtdışında ilk kez oy kullanacak seçmen sayısı ise 277 bin 646. En çok seçmenin bulunduğu ülke, 1 milyon 501 bin 152 ile Almanya. Seçmen sayısında Almanya’yı Fransa ve Hollanda izliyor. Yurtdışında 9 Mayıs’a kadar oy verilebilecek. Türkiye’ye getirilecek oylar 14 Mayıs’ta Türkiye’de kapanan sandıklarla birlikte sayılacak. 2018 seçimlerinde gümrükler dışında sadece Almanya’da katılım oranı yaklaşık yüzde 45.8 dolmuştu.



ALMANYA’DAN SINIRLAMA



Almanya’da 13 temsilcilikte kurulan sandıklarda Türk vatandaşları oy kullanmaya başladı. Üç fahri konsolosluğun bulunduğu Aachen, Bremen ve Regensburg’da ise sadece bu cumartesi, pazar ve pazartesi günü oy kullanılabilecek. Almanya, başkonsoloslukların bulunmadığı ancak Türklerin yoğun olarak yaşadığı (Bielefeld, Fulda, Limburg, Mannheim, Saarbrücken, Dortmund, Siegen, Ulm, Kiel) bölgelerde seçim sandığı kurulması için Türkiye’nin yaptığı başvuruyu ise reddetti. Alman makamları, üç fahri konsolosluk bölgesinde de oy vermeye izin verildiğini hatırlatarak, Türkiye’nin talebini geri çevirdi. Almanya’nın reddetme gerekçelerinden biri de ‘çok kalabalık seçmen grubu nedeniyle kaos yaşanabileceği’ oldu.

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KATILIM YOĞUN



Berlin’de oyunu kullanmak isteyen vatandaşlar başkonsolosluk önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen de sabah erken saatlerde oyunu kullandı. Köln Başkonsolosu Turhan Kaya oy verme işlemi başlamadan önce çadırlar ve sandık görevlileri ile son kontrolleri yaptı. Hannover Başkonsolosu Gül Özge Kaya da Bremen’de de 29-30 Nisan ve 1 Mayıs günleri, fuar alanındaki 4 numaralı binada 09.00-18.00 saatleri arasında oy kullanılabileceğini belirtti.

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GÜMRÜK KAPILARI HAREKETLENDİ... 50 YIL SONRA İLK OY



- 14 Mayıs günü saat 17.00’ye kadar sürecek olan gümrüklerde ve sınır kapılarında oy verme işlemi dün saat 08.00’de başladı. İstanbul Havalimanı’nda sandık görevlilerinin seçim yemini etmesinin ardından ilk oyu Avusturalya Sydney’den Ferhat Topuz kullandı.



- Yunanistan’a açılan İpsala ile Pazarkule sınır kapılarına, Bulgaristan’a açılan Kapıkule Sınır Kapısı’na, Kapıkule Gar Kapısı’na, Hamzabeyli ile Dereköy sınır kapılarına giriş ve çıkış olmak üzere toplam 11 sandık konuldu. Kapıkule Gar’daki sandıkta hem ülkeye giriş yapan hem de çıkış yapanlar oy kullandı.



- Eskişehir Hasan Polatkan Havaalanı’nda bir adet sandık kuruldu. Uzun yıllar boyunca Almanya’da yaşayan ve konsolosluğun evine çok uzak olmasından dolayı 50 yıldır oy kullanamadığını belirten Ayşe Samantepe, “Almanya’da emekli olup, Eskişehir’e yerleştim. Oyumu kullanmak için erkenden havaalanına geldim. Hakkımızda hayırlısı olsun. Oyumu verdim” dedi.

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‘YAVRU VATAN’DA 142 BİN SEÇMEN

KKTC’de yaşayan 142 bin seçmen, 3 ayrı noktada kurulan 26 sandıkta oy kullanacak. 13 gün sürecek olan oy verme işlemi, başkent Lefkoşa ve Gazimagosa’da Atatürk ve Lala Mustafa Paşa spor salonlarında 9 Mayıs’a kadar, Güzelyurt ilçesinde ise, Dr. Fazıl Küçük spor salonunda 29-30 Nisan ve 1 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek. Oy verme işlemi 09.00-21.00 saatleri arasında yapılacak. (Ömer BİLGE)

73 ÜLKEDE SANDIK

YSK açıklamasına göre, 73 ülkede kurulan sandıklarda oy verme işlemi 9 Mayıs’a kadar sürecek. 1.5 milyon ile en çok seçmenin bulunduğu Almanya’da 26 temsilcilikte oy verme işlemi gerçekleştirilebilecekken, onu 397 bin seçmenle izleyen Fransa’da 9 noktada sandıklar kuruldu. 140 bin seçmen bulunan KKTC’de ve 11 bin seçmen bulunan Azerbaycan’da 3’er temsilcilikte oy kullanılabilecek. YSK önceki gün, çatışmaların sürdüğü Sudan’da sandık kurulmayacağını ilan etmişti.