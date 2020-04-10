Yurtdışı emeklilik başvurusu için istenen belgeler arasında yer alan bu dilekçe konusunda, gerekli unsurlar tam olarak ele alınmalı ve belge doldurulmalıdır. Özellikle form üzerinde yer alan bazı kısımlar emeklilik maaşı üzerinde önemli bir potansiyel teşkil ettiği unutulmamalıdır. Bu sebepten dolayı dikkatli şekilde ele alınmalı ve doldurulmalıdır.

Yurtdışı Hizmet Borçlanma Talep Dilekçesi Doldurulmuş Hali Nasıl Hazırlanır?

Yurtdışı hizmet borçlanma talep dilekçesi doldurulmuş hâli belli başlı bazı unsurlar ele alınarak tamamlanır. Bu formu doldurmak oldukça kolaydır. Herhangi birine ya da bir yere ücret ödemek suretiyle formu doldurmaya gerek yok. Tabii eğer bunu yapmak zor ise o zaman bu konuda destek sağlayan bazı yerlerden hizmet alınabilir. Belge içerisinde doldurulması gereken belli başlı bazı bölümler bulunuyor.

- Ad ve soy ad,

- T.C. kimlik numarası,

- Vatandaşlık durumu,

- İkametgah durumu,

- Yurtiçi hizmetin/ sürenin geçtiği ülke,

- Borçlanmak istenilen ülkenin yurtdışındaki hizmeti/sürenin niteliği,

- Türkiye veya yurt dışında sosyal güvenlik sözleşmesi bölümü,

- Borç miktarının tebliğ edileceği adres,

- Borçlanmak istenilen süre,

Bu gibi tüm bilgiler belge içerisinde eksiksiz şekilde ve doğru olarak doldurulmalıdır. Herhangi bir hata işlemi yeniden yapılmasına sebebiyet verebilir. Ciddi oranda önemli bir zaman kaybına sebebiyet verebilir.

Yurtdışı Hizmet Borçlanma Talep Dilekçesi Doldurulmuş Hali Örnekleri

Eğer yurtdışında hizmet borçlanma talep dilekçesi doldurma konusunda sorun yaşıyorsanız, internet üzerinden belli başlı bazı örneklere bakabilirsiniz. Özellikle bu konuda doldurulmuş yurtdışı hizmet borçlanma talep dilekçeleri yer almaktadır. Kişisel olarak kimlik bilgisi doğrultusunda ele alınacak bilgiler ile beraber, eksiksiz doldurarak ilgili noktaya müracaat edilebilir. Bu form aslında kolay ve sorunsuz şekilde bireysel olarak doldurabilmektedir. Ancak eğer bazı kısımlarda sorun yaşıyorsanız o zaman ücret dahilinde bu konuda uzman kişilerden yardım almak mümkün.