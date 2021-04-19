Yurt dışından getirip kazalı araçlarla birleştiriyorlar! Piyasa değeri yaklaşık 3 milyon

Bursa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, Nilüfer ilçesinde M.A.’ya ait oto tamircisinde, Bulgaristan ve Gürcistan’dan ucuza satın alınarak yurda getirilen lüks araçların parçalandığı, bunların kaza yapan araçlarla birleştirildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, iş yerinde yurt dışından getirilen çok sayıda lüks araca ait farklı parçalar, bu parçaların birleştirildiği 2 lüks araç, çok sayıda parçalanmış araç iskeleti ele geçirildi. Piyasa değeri yaklaşık 3 milyon olan araç ve parçalara el konulurken, iş yeri sahibi M.A. ile B.S. ve Ö.S. gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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