Yurt dışından gelecek turistlere tarama yapılacak mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'nasıl bir özellikle sezonun açılmasıyla tedbirlerin devam edebileceği ile ilgili plan yapıldı. Turizm Bakanlığımız ile geliştirdiğimiz yaklaşımlar oldu. bayramdan sonra kontrollü olmak kaydıyla yurtdışından gelişleri test yaparak götürme eğilimindeyiz. PCR testi ile bunları yapmak istiyoruz.

Turizm Bakanlığı'mızla yoğun bir çalışma dönemi geçirdik ve devam ediyoruz. Özellikle bir ekip oluşturarak bilim kurulumuzla birlikte bu anlamda alınması gerken tedbirleri belirtip. Sezon açılması ile birlikte bir plan yapıldı. Turizm Bakanlığı'mız ile geliştirdiğimiz bir plan var. Yurt dışından gelişleri olabildiğince test yaparak bu dönemi daha sağlıklı götürme eğilimindeyiz. Erken dönemde bu testlere başlayacağız. PCR moleküler test dediğimiz bu test ile testlerimizi yapmayı istiyoruz. Hem çalışanlar hem de turistler için hangi tedbirlere nasıl uyulması gerektiği de görülmüş olacak. Bütün hazırlıklarımızı bu dönemde yaptık, bayram sonrası bunları devreye alma gayretinde olacağız.' dedi