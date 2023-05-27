Yurt dışında kullanılan son oylar da Kanada'dan geldi

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Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tur oylaması için yurt dışına kayıtlı 1 milyon 763 bin 973 seçmen oy kullandı. Kanada'dan Türk Hava Yolları'na ait tarifeli seferle bugün 14.00 sıralarında İstanbul'a ulaştırılan oylar ile birlikte, yurt dışı temsilciliklerde kullanılan oyların tamamı Türkiye'ye getirildi.