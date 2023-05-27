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Yurt dışında kullanılan son oylar da Kanada'dan geldi

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#Oy#Seçim#Kanada
Yurt dışında kullanılan son oylar da Kanadadan geldi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 27, 2023 17:22

Cumhurbaşkanı seçimi ikinci tur kapsamında yurt dışında kullanılan son oylar Kanada'dan İstanbul'a getirildi. Diplomatik kuryeler eşliğinde uçakla getirilen oy torbaları, Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul Havalimanı'ndaki görevlilerine teslim edildi. Oylar, kısa bir süre sonra da kara yoluyla Ankara'ya gönderildi.

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Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tur oylaması için yurt dışına kayıtlı 1 milyon 763 bin 973 seçmen oy kullandı. Kanada'dan Türk Hava Yolları'na ait tarifeli seferle bugün 14.00 sıralarında İstanbul'a ulaştırılan oylar ile birlikte, yurt dışı temsilciliklerde kullanılan oyların tamamı Türkiye'ye getirildi.

Yurt dışında kullanılan son oylar da Kanadadan geldi



Diplomatik kuryeler eşliğinde İstanbul'a getirilen oy torbaları, İstanbul Havalimanı'nda görevli olan Arnavutköy 4. Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kurulu görevlileri tarafından teslim alındı. Son oy torbaları daha sonra görevliler tarafından kara yoluyla Ankara'da bulunan Yurt Dışı İlçe Seçim Kuruluna ulaştırılmak üzere kargo aracına yükledi. Oy torbalarının bulunduğu aracın kapısı ise yine görevliler tarafından mühürlendi.

Öte yandan yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler, başta İstanbul Havalimanı olmak üzere tüm gümrük kapılarında 28 Mayıs saat 17.00'a kadar oy kullanabilecek.

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#Oy#Seçim#Kanada

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