Yurt dışı temsilciliklerinde kullanılan oyların ilk partisi Ankara'ya getirildi

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14 Mayıs Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için 27 Nisan'da başlayan yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemi kapsamında Yüksek Seçim Kurulu'ndan (YSK) alınan resmi verilere göre 1 milyon 691 bin 531 seçmen sandık başına giderek oy kullandı.

İLK PARTİ ANKARA'YA GETİRİLDİ

Yurt dışı temsilciliklerinde oy verme işlemlerinin 9 Mayıs itibariyle son bulmasıyla Fransa, İsviçre, Almanya ve Avusturya'daki temsilciliklerde kullanılan 532 bin 175 oy Türk Hava Yolları'na ait uçakla önce İstanbul Havalimanı'na ardından da ANKARA Esenboğa Havalimanı'na getirildi. Uçakta; refakat, teslim alma ve oy torbalarını Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu'na teslim etmekle görevli olan Oy Torbaları Nakil Komisyonu, parti temsilcileri, diplomatik kuryeler ve bir YSK görevlisi personel yer aldı. Kalan oylar iki farklı uçakla sabah saatlerinde Ankara'ya getirilecek. Getirilen oylar, Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığınca ATO Congresium Fuar Merkezi'nde belirlenen güvenli alanda saklanacak.

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Gümrüklerde ise yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler 14 Mayıs saat 17.00'ye kadar oy kullanmaya devam edebilecek.

14 MAYIS'TA TÜM SANDIKLAR BERABER AÇILACAK

14 Mayıs Genel Seçimi kapsamında yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 3 milyon 416 bin 98 seçmen için 73 ülkede ve 156 yerde yurt dışı temsilciliklerinde sandık kurulları oluşturuldu. Yurt dışı oyları, tüm yurtta ve gümrüklerde 14 Mayıs Pazar günü saat 17.00'de oy verme işlemlerinin sona ermesiyle diğer sandıklarla beraber açılacak. Yurt dışı temsilciklerinden ve gümrüklerden gelen oyların sayım ve dökümleri Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının nezaretinde yapılacak.