Yürekleri dağladı!‘Annemi istiyorum’

Kırıkkale’de Kıbrıs Caddesi Çelik Çekme Blokları’nda oturan Sezer Başkaya (29) ve eşi Hacer Başkaya (26) arasında dün sabah saatlerinde belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle Sezer Başkaya, eline aldığı bıçakla eşi Hacer Başkaya’yı 4 yaşındaki oğullarının gözü önünde boynundan bıçakladı. Gürültüyü duyan apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sezer Başkaya’nın cinayetten sonra eve gelen polislere bir süre kapıyı açmadığı, polisin kırma girişimi sonrası açtığı öğrenildi.

Boynundan yaralanan Hacer Başkaya, olay yerinde 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası Yüksek İhtisas Hastanesi’ne kaldırıldı. Hacer Başkaya, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Katil zanlısı Sezer Başkaya ise Emniyet ekiplerince olay yerinde gözaltına alındı. Başkaya, Emniyet’teki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

OĞLU DA ADLİ TIP ÖNÜNDE BEKLEDİ

Yakınları, dün öğle saatlerinde genç kadının cenazesini teslim almak için Adli Tıp Kurumu önüne geldi. Çiftin oğulları da yakınları ile buraya getirildi. Küçük çocuğun zaman zaman, “Anneme gitmek istiyorum” dediği duyuldu. Yürekleri dağlayan sözlerin ardından yakınları, küçük çocuğu alandan uzaklaştırdı. Hacer Başkaya’nın cenazesi, buradan alındıktan sonra götürüldüğü Balışeyh ilçesinde toprağa verildi.

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