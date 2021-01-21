Yürek yakan olay! Dükkanın önüne bıraktı, ayağı kesilmiş olarak buldu

İlçeye bağlı 19 Mayıs Sanayi Sitesi'nde Orhan Bıyıklı, dükkanını kapatarak evine gitti. Bıyıklı, iş yerindeki köpeğini de dükkanın önünde bıraktı. Bıyıklı bir gün sonra geldiğinde köpeğinin sağ bacağının diz bölümünden kesildiğini fark etti. Bıyıklı, köpeği tedavisi için Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hayvan Hastanesi'ne götürdü. Burada yapılan ameliyatla köpeğin bacağı tamamen kesildi. Bıyıklı'nın şikayeti üzerine polis şüpheli ya da şüphelilerin bulunması için çalışma başlattı.

Sosyal medya paylaşımı ile yaşanan olaya tepki gösteren Orhan Bıyıklı, "Köpeğimin bacağı kesik buldum. Kim yaptı, bilmiyorum. Köpek saldırması değil. Bunu yapan bir insan. Tasması çözülmeden kafasından çıkartılmış halde buldum. Bu kolay kolay çıkmaz. Topuk altı kesik buldum. Şok oldum. Oğlumla beraber OMÜ Hayvan Hastanesi’ne gittim. Bacağın kesilmesinin üzerinden bir ya da iki gün geçmiş dediler ve arka bacağının ampute olacağını söylediler. Polise müracaat ettik. Bu cani kimse yakalanmasını istiyoruz." dedi.