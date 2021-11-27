Yüreğine sağlık sayın savcım

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22 suçtan sabıkalı Emrah Yılmaz’ın İstanbul’da metroda kadınlara bıçak çekerek ağza alınmayacak küfürler savurması infiale sebep oldu. Polis gece yarısı operasyonuyla Emrah Yılmaz’ı yakalayıp, savcılığa sevk etti. Emrah Yılmaz’ın ifadesini Anadolu Cumhuriyet Savcısı Fatmagül Yörük aldı. Savcı, silahla tehdit, basit yaralamaya teşebbüs, halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit suçlarından tutuklanmasını istediği Emrah Yılmaz’ı ders gibi sözler içeren gerekçelerle nöbetçi hâkimliğe sevk etti.

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ÜMİTLERİ YEŞERTTİ

Savcı Fatmagül Yörük’ün tutuklama talebi gerekçeleri sosyal medyada binlerce kişinin desteğini aldı. Sosyal medya kullanıcıları, Savcı Yörük’ün talebine övgü dolu şu yorumları yazdı:

Necmiye Kaya: “Bir cesur yürekli savcı çıkar, tükenmiş ümitlerinizi yeşertir. Artık kadınlarımız bu ümitle kendilerini daha güvende hisseder. Sana selam olsun cesur yürekli kardeşim.”

Sevgican Yeşilırmak: “Teşekkür ediyorum sayın Savcım. Umutsunuz, ışıksınız. Tüm kadınlar adına, tüm insanlık adına. Şiddet önce dilde başlar, sonra eyleme döner. Kadınlara sahip çıkmak ve kız çocuklarına güvenli bir gelecek bırakmak tüm toplumun asli görevidir.”

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Oya Eren: “Tüm Türkiye hemfikir. Tüm Türkiye minnettar. Teşekkür ederiz Sayın Savcım.”

Yeliz Adıyaman: “Tam umutlarımız bitti derken bir kahraman Türk kadını çıkar ve ülkenin dört bir tarafına asılası o dilekçeyi yazar. Poster yaptırıp önce adliyenin, sonra ülkenin tüm duvarlarına asmak istiyorum bunu.”

Nur Sarıyer: “Sayın Savcım eline, emeğine, gönlüne, yüreğine sağlık. Nasıl güzel bir sevk yazısı.”

İŞTE O TALEBİN TAM METNİ: BU SALDIRI TÜM KADINLARADIR

“Şüphelinin savunmasız gördüğü müşteki kadınlara, saldırıda kullanıldığı takdirde öldürücü olacağı neredeyse muhakkak bir kesici aletle tehdit ve yaralamaya teşebbüs eylemi şüphelinin işlediği suçun vahamet derecesini arttırmaktadır.

YAŞAMA HAKKI...

Şüphelinin yolcularla dolu vagon ve platformdan elindeki bıçağı teşhir ederek dolaşması, halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit suçuna vücut vermesi şeklinde değerlendirilebilir. Kent yaşamında insanların topluca bir arada bulundukları etkinlik alanları, rekreasyon alanları, toplu taşıma araçları ve durakları ile buna benzer yerlerin kişilerin can, mal ve cinsel güvenlikleri açısından daha emin mahaller olduğu kabul edilir. Bu yerleşik sosyal kabul ile şüphelinin eylemi, yalnızca tartıştığı müştekilere yönelik değil o anda trende ve platformda bulunan yolcuların, hatta tüm kadınların özgürce yaşama, sokakta bulunma ve hayatlarına devam etme haklarına saldırıdır.

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KÜFÜR ŞİDDETTİR

Sokaklar, metrolar korku dolu değil; güven dolu olmalıdır. Şiddet ise önce dilde başlar sonrasında eyleme döner. Olayda en çok dikkat çeken şeylerden biri de şüphelinin küfürleridir. Küfür, şiddettir. Şiddeti yasaları uygulayarak engelleyebiliriz. Kadınların yaşam hakkına sahip çıkmak ve kız çocuklarına güvenli bir gelecek bırakmak, tüm toplumun asli görevidir. Bireylerin toplum yaşamının akışına duydukları güvenin örselenmesi ceza, adalet sistemi ve sosyal açıdan onarılması güç zararlara yol açacaktır. Bu değerlendirmeler ışığında şüphelinin ‘Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit’ suçunu ihlal ettiği kanaatine ulaşılmıştır.”

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HUKUKÇULARDAN TAM DESTEK

ÇOK ÖLÇÜLÜ VE ADİL

Avukat Barış Çabuk:

“Ceza Hukuku’nun ve yargılanmasının amacı, kişi hak ve özgürlüklerini, kamu düzeni ve güvenliğini, hukuk devletini, kamu sağlığını, toplumun huzur ve barışını korumak, suç işlenmesini önlemektir. Kadıköy metrosunda gerçekleşen elim hadisede Cumhuriyet Savcısı’nın fail hakkındaki tutuklama talebi ve gerekçesi, bu amaca ulaşılması bakımından yerinde, ölçülü ve adildir. Bu nedenle, olması gereken hukuku tatbik eden Cumhuriyet Savcımızı tebrik ediyorum. Kadınlara, çocuklara ve savunmasız kişilere ve dahi hayvanlara eziyet eden, kötü muamele eden, toplumun huzurunu bozan kişilerle ilgili bundan sonraki adli işlemlerde, savcımızın tutuklama talebinde gösterdiği gerekçelerin emsal teşkil etmesini de bir hukukçu olarak diliyorum.”

ŞABLONU YIKTI

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Avukat Ramazan Erdoğan:

“Biz uzun yıllardır tutuklamaya sevk müzekkerelerini, hiçbir gerekçe içermeyen, UYAP’ın hazırladığı şablon metinler halinde görmeye alıştık. Ancak Sayın Cumhuriyet Savcısı Fatmagül Yörük, hukukçuluğun şablon bir meslek olmadığını, bir bilim olduğunu net bir biçimde ortaya koymuştur. Hem ceza muhakemesi ruhuna uygun şekilde hem de sosyolojik bir tespit ve gerekçelendirme ile faili tutuklamaya sevk etmiş, nitekim bu talebi de yerinde görülerek tutuklama kararı verilmiştir.”

EN DOĞRU GEREKÇE

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Avukat Özlem Alp:

“Son zamanlarda toplumsal olarak yaşadığımız benzer olaylarda toplumun güvenliği adına hazırlanmış en doğru hukuki tutuklama gerekçesi. Bu gerekçenin toplumun, özellikle de kadın ve çocukların dışarıda rahatça yaşamlarına devam edebilmesi için kanun koyucular, savcılar ve hâkimler tarafından emsal alınması gerektiğini düşünüyorum. Bireysel ve yüzeysel kavgalar ile bu tür olaylar aynı değerlendirilmemelidir. Savcı burada toplum güvenliği adına çok doğru bir teşhis ortaya koymuştur. Mükemmel bir hukuki gerekçe, özellikle de kadın ve çocukların güvenliği adına. Türkiye’de hukuk adına çok önemli bir gelişme olduğunu görmüş olduk. Savcı hanıma bravo!”

22 SUÇTAN SABIKALI

İstanbul Kadıköy metrosunda elinde ekmek bıçağıyla kadınları tehdit eden ve ağza alınmayacak küfürler savuran 32 yaşındaki Emrah Yılmaz’ın 22 ayrı suçtan sabıkası olduğu ortaya çıktı. Gece yarısı baskınıyla evinde gözaltına alınan saldırgan, önceki gün çıkarıldığı mahkemede “silahla tehdit”, “basit yaralamaya teşebbüs” ve “halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit” suçlarından tutuklandı.

BİLGİ NOTU

Savcı Fatmagül Yörük, 2019 yaz kararnamesiyle Balıkesir’in Gönen ilçesinden İstanbul’a tayin edildi. Anadolu Adliyesi’nde Aile içi ve Kadına Yönelik Şiddet suçları soruşturma bürosunda görevlendirildi. Sorumlu başsavcı vekilinin de bir kadın olduğu büroda, Yörük dışında iki kadın savcı daha var.