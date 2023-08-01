Yunuslar tehlike altında

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Dernek kurucusu Aylin Akkaya ile araştırma ekibi, yunus sürülerini dronla da görüntüledi.

TÜRLERE GÖRE DEĞİŞİYOR

DMAD araştırma ekibinden Efecan İştipliler, Akdeniz popülasyonlarında bu türlerin tehdit altındaki kategorilerde listelendiğini vurguladı.

İştipliler, türlere göre şu bilgileri verdi: “Global ölçekte ‘asgari endişe’ düzeyindeki tırtak, Akdeniz’de tehlikede sınıflandırılıyor. Afalina ve çizgili yunus, Akdeniz’de ‘hassas’, boz yunus içinse yetersiz veri görülüyor. Ancak Karadeniz, Akdeniz ve Bitişik Atlantik Bölgesindeki Deniz Memelilerin Korunmasına İlişkin Anlaşma (ACCOBAMS) verilerine baktığımızda Akdeniz popülasyonlarının tehlikede sınıflandırıldığını görüyoruz.”

Türkiye’de balina ve yunuslarla ilgili çok fazla veri eksikliği yaşandığına dikkat çeken Efecan İştipliler, “Sularımızdaki canlıların varlığından habersiz birçok insan var. yunus ve balinalar sese son derece duyarlıdır. Bu yüzden deniz taşıtı vetekne kullanıyorsanız hızınıza dikkat etmelisiniz. Kirlilikten kaçınabilir, tüketimi azaltabilirsiniz” dedi.