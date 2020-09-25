MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriYunus Timlerinin şüphelendikleri otomobilden ruhsatsız silahlar çıktı
GeriGündem Yunus Timlerinin şüphelendikleri otomobilden ruhsatsız silahlar çıktı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
ESKİŞEHİR (İHA)
Haber Giriş: 25.09.2020 - 15:34 | Son Güncelleme:

Yunus Timlerinin şüphelendikleri otomobilden ruhsatsız silahlar çıktı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yunus Timlerinin şüphelendikleri otomobilden ruhsatsız silahlar çıktı
Abone Olgoogle-news

Eskişehir'de, polis ekipleri tarafından araçlarında ruhsatsız tabanca bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay, Tepebaşı ilçesi Eskibağlar Mahallesi'nde yaşandı. Devriye görevi yapan Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yunus Timleri, durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada, sürücü ile arkadaşına ait olduğu iddia edilen ruhsatsız 2 adet tabanca ele geçirildi. 2 şüpheli şahsın gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle