Yunus Timlerinin şüphelendikleri otomobilden ruhsatsız silahlar çıktı

Edinilen bilgiye göre olay, Tepebaşı ilçesi Eskibağlar Mahallesi'nde yaşandı. Devriye görevi yapan Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yunus Timleri, durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada, sürücü ile arkadaşına ait olduğu iddia edilen ruhsatsız 2 adet tabanca ele geçirildi. 2 şüpheli şahsın gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.