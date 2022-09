Yunus polisi bir kilometre koştu, hastane aradı, Efna bebeği hayata bağladı

Haberin Devamı

Yürekleri ısıtan olay İstanbul Bayrampaşa'da yaşandı. Henüz 1 buçuk aylık olan Efna bebek odasında uyuyordu. Annesi Efna bebeği emzirmek için odasına gitti. O sırada bebeğinin nefes almadığını fark etti.

Efna bebeğin annesi yaşadığı korku dolu anları, "Çok kötü bir durumdu, çünkü ilk gittiğimde mosmordu" diye anlattı. Efna bebeğin annesi can havliyle Efna'nın dedesini aradı.

Efna bebeğin dedesi torununu görünce hissettiklerini "O anki duygunun bir tarifi yok. İçimden geçen her türlü hüzün duygusu var. Çünkü onu mosmor, nefes almıyor görünce ben kendimde değildim zaten" ifadeleriyle dile getirdi.

Efna bebeğin annesi ise "Bir şey olsaydı biz yaşayamazdık" dedi.

Dede torununu kucağına aldı, koşarak hastane aramaya başladı. O sırada Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yunus Polisi dedeyi fark etti. Polis, Efna bebeği kucağına aldı, tam 1 kilometre boyunca koşarak hastane aradı.

Polis memuru hastaneye geldi. Efna bebeğe hızla müdahale edildi. Minik bebek yeniden nefes almaya başladı. Efna bebeğin dedesi, "Bir ambulanstan da hızlı getirdi diyebilirim yani" diye konuştu.

Efna bebek şimdi annesinin kucağında sağlıkla uyuyor. O polis memuruna duydukları duygular ise tarifsiz.

Efna bebeğin annesi, "Allah gönderdi onu bize. O olmasaydı belki çocuğum yaşamıyor olabilirdi" diyerek polis memuruna teşekkür etti, minik bebeğin dedesi ise "Ondan Allah razı olsun. Görevinde başarılar dileriz. Yani Türk polisi her yerde olduğu gibi içimizde geziyor, her an da yanımızda çıkıyorlar, sağolsunlar. Minnet borcumuz var. Kendilerine çok teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.