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Yunus Elitaş kimdir? Yeni Hazine ve Maliye Bakan yardımcısı Yunus Elitaş hakkında bilgiler

#Yunus Elitaş#Yunus Elitaş Kimdir#Yunus Elitaş Biyografi
Yunus Elitaş kimdir Yeni Hazine ve Maliye Bakan yardımcısı Yunus Elitaş hakkında bilgiler

Yunus Elitaş Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararıyla Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığı'na atandı. Yunus Elitaş 2019 yılında Muhasebat Genel Müdürlüğüne atanmıştı. İşte Yeni Hazine ve Maliye Bakan yardımcısı Yunus Elitaş'ın hayatı ve siyasi kariyeri hakkında bilgiler

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Yunus Elitaş 1982 yılında Ankara’da doğdu. Aslen Aksaray/Ağaçörenlidir. İlk ve ortaöğrenimini Ankara’da tamamladı.

2003 yılında Kırıkkale Üniversitesi İktisat Bölümünden mezun oldu. Kısa bir süre vekil öğretmenlik yaptıktan sonra 2004 yılında Maliye Bakanlığında vergi denetmen yardımcısı olarak göreve başladı.

2007 yılında meslek giriş sınavını kazanarak Muhasebat Genel Müdürlüğüne stajyer muhasebat kontrolörü olarak naklen geçti.

2010 yılında muhasebat kontrolörlüğüne atanan Yunus Elitaş, 2013-2015 yılları arasında Maliye Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkan Yardımcılığı yaptı.

2015/Aralık-2017/Aralık döneminde bulunduğu ABD/Florida’da, University Of South Florida’dan MBA derecesi aldı.

2018 Şubatında başladığı Gelir İdaresi Grup Başkanlığı görevini yürütmekteyken 28 Şubat 2019 tarihi itibarıyla Muhasebat Genel Müdürlüğüne atanmıştır. Çeşitli mesleki dergilerde vergi ve kamu giderleriyle ilgili makaleleri yayınlanmıştır.

Ayrıca gider mevzuatıyla ilgili meslek içi eğitimi ve sertifika seminerlerinde eğitici olarak görev almıştır. İyi derecede İngilizce bilen Yunus Elitaş, evli ve iki çocuk babasıdır.

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