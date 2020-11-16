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AA
Haber Giriş: 16.11.2020 - 21:10 | Son Güncelleme:

Yunanistan'ın ölüme ittiği sığınmacıları Türkiye kurtardı

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Yunanistan'ın ölüme ittiği sığınmacıları Türkiye kurtardı
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Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen 27 sığınmacı kurtarıldı.

Maden Adası açıklarında lastik bot içerisinde bir grup sığınmacı olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri harekete geçti.
Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen bot içerisindeki 27 sığınmacı Sahil Güvenlik botları tarafından kurtarıldı.

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