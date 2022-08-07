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Yunanistan'ın göçmenleri Türk kara sularına ittiği anlar görüntülendi

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#Yunanistan#Ege Denizi#Düzensiz Göçmenler
Yunanistanın göçmenleri Türk kara sularına ittiği anlar görüntülendi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 07, 2022 14:47

Edirne'de, Meriç hududunda Yunanistan’a geçmeye çalışan sığınmacılara yaptıkları işkencelerle ve onları Meriç nehrinde ölüme terk etmeleriyle sık sık gündeme gelen Yunanistan askerleri, Ege'de de benzer faaliyetlerde bulunuyor. Ege'de, Yunan deniz güçleri yine göçmen botlarını Türk kara sularına iterken görüntülendiler.

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Milli Savunma Bakanlığı, kaçak göçmenlerin bulunduğu botun Yunanistan tarafından Türk kara sularına itilmesinin insansız hava aracı (İHA) ile tespit edildiğini ve konuyla ilgili Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bilgi verildiğini duyurdu.

Yunanistanın göçmenleri Türk kara sularına ittiği anlar görüntülendi

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Ege Denizi Karaburun batısında, 7 Ağustos 2022 tarihinde Yunanistan'a ait sahil güvenlik botu tarafından, düzensiz göçmenlerin bulunduğu bota önleme yapılarak kara sularımıza itildiği Deniz Kuvvetlerimize ait İHA ile tespit edildi. Düzensiz göçmen botuna ilişkin bilgiler, Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirildi" denildi. (DHA)

 

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#Yunanistan#Ege Denizi#Düzensiz Göçmenler

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