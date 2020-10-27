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Selçuk AKBAŞ/BODRUM (Muğla), (DHA)
Haber Giriş: 27.10.2020 - 09:57 | Son Güncelleme:

Yunanistan'ın geri ittiği lastik bottaki göçmenler kurtarıldı

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Yunanistan'ın geri ittiği lastik bottaki göçmenler kurtarıldı
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içindeki kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu 24 göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Bodrum'a 35 kilometre mesafedeki Akyarlar Mahallesi açıklarında, dün saat 03.35'te, bir lastik bot içinde göçmenler bulunduğu ihbarı üzerine bölgede devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Ekipler, lastik bottaki kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu 24 göçmeni kendi botlarına alarak kurtardı. Göçmenlerin ifadelerinden, Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk karasularına itilerek, kaderlerine terk edildikleri ortaya çıktı. Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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