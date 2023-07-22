Yunanistan’dan Türkiye’ye teşekkür

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Yunanistan’ın başkenti Atina ve Rodos Adası'ndaki yangınlar nedeniyle Türkiye, ülkeye yangınla mücadele için destekte bulundu. Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda destek için teşekkür ederek “Orman yangınlarıyla mücadelemizde bize yardımcı olması için 2 yangın söndürme uçağı ve bir adet yangın söndürme helikopteri gönderen Türkiye'ye şükranlarımızı sunarız. Teşekkürler Türkiye” dedi.

YUNANİSTAN’A TÜRKİYE’DEN YARDIM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla, Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü envanterine kayıtlı 2 adet yangın söndürme uçağı ve 1 adet yangın söndürme helikopterinin uçuş ekipleriyle birlikte Yunanistan’a gönderileceği duyurulmuştu.