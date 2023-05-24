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Yunanistan'da PASOK lideri Androulakis da hükümet kurma görevini reddetti

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#Yunanistan#Yunanistan Seçim#Panhelenik Sosyalist Hareket
Yunanistanda PASOK lideri Androulakis da hükümet kurma görevini reddetti
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 24, 2023 00:29

Yunanistan’da geçtiğimiz pazar günü yapılan genel seçimi üçüncü sırada tamamlayan Panhelenik Sosyalist Hareket (PASOK) Lideri Nikos Androulakis, Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu tarafından kendisine verilen hükümet kurma görevini kabul etmedi.

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Yunanistan’da geçtiğimiz pazar günü yapılan genel seçimin ardından hükümeti kurma görevi verilen hiçbir lider görevi kabul etmedi. Yeni Demokrasi (ND) Partisi Lideri Başbakan Kyriakos Miçotakis ve Radikal Sol Koalisyon-İlerici İttifak’ının (SYRIZA) lideri Aleksis Çipras’ın ardından seçimi üçüncü sırada tamamlayan Panhelenik Sosyalist Hareket (PASOK) Lideri Nikos Androulakis da Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu tarafından kendisine verilen hükümet kurma görevini iade etti.

Androulakis, Cumhurbaşkanı Sakelaropulu ile yaptığı görüşmede, "Kamu kararına göre, siyasi platformlarımızın yakınlaşmasına yer yok, bu nedenle hükümeti kurma görevini derhal geri veriyorum" dedi. Yunanistan Cumhurbaşkanı Sakelaropulu’nun geçici bir hükümet atayarak, ülkeyi yeniden seçime götürmesi bekleniyor. Yunanistan’da 25 Haziran’da ikinci kez sandık başına gidilmesi planlanıyor.

BU KEZ SALT ÇOĞUNLUK SİSTEMİ UYGULANACAK

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Ülkede hiçbir partinin tek başına hükümet kurmak için gerekli olan 151 sandalyeye ulaşamaması ve koalisyon hükümeti üzerinde uzlaşamaması nedeniyle yeniden düzenlenecek olan seçimde, bu kez salt çoğunluk sistemi uygulanacak ve oyların yüzde 38’ini alan taraf, tek başına hükümet kurabilecek.

Yunanistan’da düzenlenen genel seçimde Yeni Demokrasi Partisi oyların yüzde 40,79'unu alarak 300 sandalyeli parlamentoda 146 sandalye elde etmişti. SYRIZA oyların yüzde 20,7'sini alarak 71 sandalye, PASOK ise yüzde 11,46 oy oranıyla 41 sandalye kazanmıştı.

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#Yunanistan#Yunanistan Seçim#Panhelenik Sosyalist Hareket

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