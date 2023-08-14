Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ şüphelisi yakalandı

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Sınır birlikleri, Meriç ilçesindeki 1’inci derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan FETÖ/PDY şüphelileri S.D. ve H.A.'yı yakalayarak, gözaltına aldı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından jandarma ekiplerine teslim edildi.
Öte yandan, güvenlik güçlerince 3 gün önce 1’inci derece askeri yasak bölgede, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışırken yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi Z.D.'nin, jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen Z.D., savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.