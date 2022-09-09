Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Yunanistan’a kaçmaya çalışan 14 FETÖ üyesi ve 1 organizatör tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

#FETÖ/PDY#Yunanistan#Tutuklama
Oluşturulma Tarihi: Eylül 09, 2022 19:21

Muğla'nın Fethiye ilçesinden yelkenli tekneyle Yunanistan'a kaçmaya çalışan 17 FETÖ şüphelisinden 14’ü ve organizatör tutuklanırken, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haberin Devamı

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında FETÖ/PDY üyesi oldukları iddiasıyla biri aranan 17 kişi, yelkenli tekneyle Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle aranan ve FETÖ/PYD üyesi olmaktan haklarında açılan davaların istinaf mahkemelerinde olduğu tespit edilen 17 kişinin yelkenli tekneyle yurt dışına kaçmak için çıkış yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti. Sahil Güvenlik ekiplerince İblis Burnu önlerinde durdurulan teknede, emniyet müdürü, öğretmen, polis memuru, avukat, hemşire, komiser yardımcısı olan 4’ü kadın 17 şüpheli yakalandı. Operasyonda tekne kaptanı G.K. de “FETÖ üyelerine yardım” ve “göçmen kaçakçılığı” suçlamasıyla ekipler tarafından gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı’na getirilen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Haberin Devamı

14 FETÖ ÜYESİ VE BİR ORGANİZATÖR TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen FETÖ üyelerinden M.D., A.S., B.B., M.T., H.B., S.U., Ş.Y., T.Y., K.K., A.D., M.E., F.O., S.S., S.S. ile organizatör G.K. tutuklanırken, şüphelilerden Ç.E., İ.S. ve N.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gözden Kaçmasın

Son dakika: İstanbulda metrobüs kazası Çok sayıda yaralı varSon dakika: İstanbul'da metrobüs kazası! Çok sayıda yaralı varHaberi görüntüle

Gözden Kaçmasın

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğandan Balkanlar ziyareti dönüşünde önemli açıklamalarSon dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Balkanlar ziyareti dönüşünde önemli açıklamalarHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#FETÖ/PDY#Yunanistan#Tutuklama

BAKMADAN GEÇME!

Üç yaşından beri bugün için hazırlanıyor... Charles nasıl bir kral olacak

Üç yaşından beri bugün için hazırlanıyor... Charles nasıl bir kral olacak?

#Kral 3'Üncü Charles
HAPI NASIL YUTALIM | Ne yöne yatarsam ilaç hızlı etki eder

HAPI NASIL YUTALIM? | Ne yöne yatarsam ilaç hızlı etki eder?

#Sağlık
İki yıldır skandal üstüne skandal yaşandı Galadaki tükürük krizinin perde arkasında ne var

İki yıldır skandal üstüne skandal yaşandı! Galadaki 'tükürük' krizinin perde arkasında ne var?

#Don't Worry Darling

BAKMADAN GEÇME!

Üç yaşından beri bugün için hazırlanıyor... Charles nasıl bir kral olacak

Üç yaşından beri bugün için hazırlanıyor... Charles nasıl bir kral olacak?

#Kral 3'Üncü Charles
HAPI NASIL YUTALIM | Ne yöne yatarsam ilaç hızlı etki eder

HAPI NASIL YUTALIM? | Ne yöne yatarsam ilaç hızlı etki eder?

#Sağlık
İki yıldır skandal üstüne skandal yaşandı Galadaki tükürük krizinin perde arkasında ne var

İki yıldır skandal üstüne skandal yaşandı! Galadaki 'tükürük' krizinin perde arkasında ne var?

#Don't Worry Darling