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Yunanistan'a kaçmaya çalışan 11 FETÖ'cü, ABD bayraklı motoryatta yakalandı

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#Muğla#Yunanistan#FETÖ
Yunanistana kaçmaya çalışan 11 FETÖcü, ABD bayraklı motoryatta yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 05, 2023 03:37

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında, ABD bayraklı motoryatla Yunan adalarına kaçmaya çalışan 11 FETÖ/PDY'li yakalanıp, gözaltına alındı.

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Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY üyelerinin Marmaris'in Bozburun açıklarından 'Galaxy' isimli motoryat ile Yunanistan'ın Rodos Adası'na kaçacağı bilgisine ulaştı. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ve polis ekipleri, Türk karasularını terk etmek üzere olan ABD bayraklı motoryatı durdurdu.

Ekipler, motoryatta bulunan ve haklarında yurt dışına çıkış yasağı olan FETÖ/PDY'li 11 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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#Muğla#Yunanistan#FETÖ

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