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Yunanistan’a kaçarken yakalanan 4 terör şüphelisi tutuklandı

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#Edirne#Terör#Polis
Yunanistan’a kaçarken yakalanan 4 terör şüphelisi tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 01, 2023 16:23

EDİRNE'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 3 FETÖ/PDY şüphelisi ile 1 PKK şüphelisi tutuklandı.

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Uzunköprü ilçesinde iki gün önce 1’inci derece askeri yasak bölgede yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan FETÖ/PDY şüphelileri U.P., Z.Y. ve S.D.'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan jandarma ekiplerince iki gün önce merkezdeki 1’inci derece askeri yasak bölgede yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmeye çalışırken yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi Z.K.'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen Z.K., savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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#Edirne#Terör#Polis

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