Yunanistan Turizm Bakanı İstanbul'da... 'Kapıda vize tüm yıl geçerli olacak'

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Temaslarda bulunmak üzere Türkiye’ye gelen Yunanistan Turizm Bakanı Olga Kefaloyanni başkanlığındaki Yunanistan heyeti Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz B. Bağlıkaya başkanlığındaki TÜRSAB heyeti ile İstanbul Taksim’deki Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) yemekli bir çalışma toplantıda bir araya geldi.



Yunanistan Turizm Bakanı Olga Kefaloyanni ve eşi Minos Matsas’ın yer aldığı Yunanistan heyetine Yunanistan’ın İstanbul Başkonsolosu Konstantinos Koutras, Yunanistan Ulusal Turizm Örgütü (GNTO) Başkan Yardımcısı ve Bakan Kıdemli Danışmanı Konstantinos Zikos

ve GNTO Uluslararası Ofisler Direktörü Angeliki Varela da eşlik etti. TÜRSAB heyetinde; TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz B. Bağlıkaya, TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Davut Günaydın, TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Eker, TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi Talip Aldemir yer aldı.

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BAKAN KEFALOYANNİ: TÜRSAB İLE ÇOK İYİ BİR İŞ BİRLİĞİMİZ VAR



Yunanistan Turizm Bakanı Olga Kefaloyanni ise yakın zamanda Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile iş birliği anlaşması imzaladıklarına dikkat çekti. Bakan Kefaloyanni, “GNTO (Yunanistan Ulusal Turizm Örgütü) Bakanlığımızın uygulamadaki ilgili mercii olduğu

için birçok karşılıklı anlaşma ve görüşme onlar aracılığı ile yapılıyor. 10 yıl önce Kültür ve Turizm Bakanı olduğum dönemlerde TÜRSAB ile çok iyi bir iş birliğimiz vardı ve tekrar bu çerçevede iş birliğimiz olacağı için çok mutluyum” dedi.

“KAPIDA VİZE UYGULAMASI TÜM YIL GEÇERLİ OLACAK”

Bu yıl 10 Yunan adasına kapıda vize uygulaması konusuna da değinen Kefaloyanni, “Kapıda vize uygulamasının Mart ayı itibariyle başlayıp yıl boyunca devam edecek olmasından dolayı biz de çok mutluyuz. Bu programın gerek turizm hareketleri ve gerekse halklarımızın birbirini

tanıması, temasta bulunmaları açısından kültürel olarak da çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Tabii özellikle belirtmek istediğim; bizim açımızdan turizmde sadece mevsimlik turizm değil de sürdürülebilirlik önemli. Bunu başarmamız gerektiğine, çalışmalarımızın bu yönde olması gerektiğine inanıyorum” şeklinde konuştu.

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“HEDEFLERİMİZE ULAŞMAK İÇİN ORTAK ÇALIŞMALIYIZ”

Türk turistlere çok aşina olmadıkları bölgeleri de açmayı ve buraları da tanıtmayı hedeflediklerini kaydeden Bakan Kefaloyanni, sözlerini şöyle sürdürdü; “Özel turizm alanlarında da yatırımlar yapmak istiyoruz. Gastronomi, sağlık turizmi gibi. Bizim için önemli olan turizmin dengeli ve ölçülü gelişmesi. Aynı zamanda turizmde yatırıma da açığız ve yatırımları teşvik etmek istiyoruz. Bunu ciddi bir çerçevede ve sürdürülebilir bir biçimde hayata geçirmek için çalışacağız. Hedeflerimize ulaşmak tek taraflı olmaz, karşılıklı olarak ciddi bir şekilde çalışmak gerekir. Tekrar çok teşekkür ederiz.”

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BAĞLIKAYA: KAPIDA VİZE UYGULAMASININ DİĞER ADALARI DA KAPSAMASINI BEKLİYORUZ

Toplantıda konuşan TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz B. Bağlıkaya, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın, Türkiye ve Yunanistan arasında ilişkilerle ilgili ortaya koyduğu vizyondan hareket ederek komşu ülkemiz Yunanistan’la turizm alanındaki ortak çalışmalarımıza ivme kazandırmak istiyoruz” diyerek sözlerine başladı. Türkiye ve Yunanistan arasındaki kültürel ve tarihsel bağların turist trafiğinin gelişiminde etkili olduğuna işaret eden Bağlıkaya, “Karşılıklı turizm trafiğimiz 500’er bin turist civarında. Bu kapasitemizi

mümkün olduğu kadar artırmak için elimizden geldiği kadar çaba sarf ediyoruz. Bu vesileyle Yunan adalarına kapıda vize uygulamasından dolayı tüm seyahat acentaları ve Birliğimiz adına şükranlarımı sunuyorum. Tabii ki bu uygulamanın kalıcı olmasını temenni ediyoruz.

Bununla birlikte, kruvaziyer turlarının da daha rahat yapılabilmesi için kapıda vize uygulamasının diğer adaları kapsayacak şekilde genişletilmesi yönündeki beklentimizi de ifade etmek istiyorum.”

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Bağlıkaya, Yunan konsolosluğundaki vize süreçlerinin kısaltılması ve daha hızlı sonuçlar alınması konusunda sarfedilen çabalar ve sonuçlarından da çok memnun olduklarını dile getirdi.