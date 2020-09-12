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AA
Haber Giriş: 12.09.2020 - 01:51 | Son Güncelleme:

Yunanistan tarafından Türk kara sularına geri itilen 9 sığınmacı kurtarıldı

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Yunanistan tarafından Türk kara sularına geri itilen 9 sığınmacı kurtarıldı
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İzmir'in Çeşme ilçesinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 9 sığınmacı kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Çeşme açıklarında can salı içerisinde yabancı uyruklular bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirtilen bottaki 9 sığınmacı kurtarıldı.

Kıyıya getirilen sığınmacılar, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

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