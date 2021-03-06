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İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)-
Haber Giriş: 06.03.2021 - 09:05 | Son Güncelleme:

Yunanistan ölüme terk etti! Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı

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Yunanistan ölüme terk etti! Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunan Sahil Güvenliği tarafından Türk karasularına bırakılarak ölüme terk edilen 69 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi ile Sivrice Burnu açıklarında 2 ayrı grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye sevk edilen ekipler, lastik botlardaki 69 kaçak göçmeni kurtardı.

Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince, Türk karasularına bırakılan kaçak göçmenler, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na götürüldü.

Yunanistan ölüme terk etti Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı

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