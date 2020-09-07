Yunan bayrağı dalgalanmasın diye 3 milyon Euro’yu reddetti

Aristotle Onassis'in doğduğu ev, hikâyesiyle ünlü oldu. Manisa Akhisar'da yaşayan ve ticaret yapan Yunan armatör Onassis'in, Hashoca Mahallesi’nde bulunan koruma altındaki 3 katlı evi, 1972 yılında bölgenin ünlü iş insanlarından Cemal Yalazı tarafından satın alındı. Yalazı, evi 4 çocuğunun annesi eşi Mihriye Hanım’ın üzerine yaptırdı. Eşi Cemal Yalazı’nın 2004 yılında vefat etmesiyle, Mihriye Yalazı evde yalnız yaşamaya devam etti. Dünyaca ünlü armatörün adına kurulan Onassis Vakfı’nın yöneticileri, bir süre önce Yunanistan İzmir Konsolosluğu yetkilileriyle evi görmeye geldi. Evi, vakıf adına satın almak istedi. Ancak Mihriye Yalazı evi satmadı.

‘YUNAN BAYRAĞI DALGALANMASIN DİYE’

Tarihin izlerini taşıyan koruma altındaki 3 katlı eviyle ilgili hikâyeyi anlatan Mihriye Yalazı (85), şöyle konuştu: “Bizim burada çok güzel günlerimiz geçti. Bir gün Yunan armatör Onassis adına kurulan vakıf yöneticileri evi görmek istediler. Gelenler arasında vakıf yöneticilerinin yanı sıra Yunanistan Konsolosluğu'ndan yetkililer de varmış. Evi satın almak için 3 milyon Euro (26.4 milyon TL) teklif ettiler. Bu para karşısında çok şaşırdık. O tarihlerde Akhisar'da Garnizon Komutanı olan Cüneyt Kavuncu ziyaretimize geldi. Vatan sevdalısı, Atatürkçü, milliyetçi bir Türk askeri olan Kavuncu, bu evi satmanın vatanı satmakla eşdeğer olduğunu, burada Yunanistan bayrağının dalgalanacağını, Akhisar Askerlik Şubesi'ndeki Türk bayrağı ile Yunan bayrağının aynı sokakta bulunmasının her Türk'ü yaralayacağını anlattı. Ben bu sözlerle burada Yunan bayrağının dalgalanmasını kabul edemeyeceğimi anladım. Eşim ile mutlu günler geçirdiğimiz bu evi Onassis Vakfı’na satmama kararı aldım.”

AKHİSARLI ONASSİS

1906 yılında Manisa Akhisar’da doğan Aristotle Onassis, Kurtuluş Savaşı sonrasında Yunanistan’a göç etti. Tütün ticaretiyle dünyanın sayılı zenginleri arasına giren Onassis, 1968 yılında eski ABD başkanı John F. Kennedy’nin dul eşi Jacqueline Bouvier Kennedy ile evlendi. Onassis’in hayatı, 1973’te tek oğlu Alexander Onassis’in Yunanistan’da geçirdiği uçak kazasında yaşamını yitirmesinden sonra altüst oldu. 1975 yılında öldüğünde milyonlarca dolarlık servete sahipti.