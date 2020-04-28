Yunan Bakan’a tahliye tepkisi: Bari insani konuları siyasete alet etmeyin

DİPLOMATİK kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Türkiye’ye bir nota ileterek Cibuti’de mahsur kalan 3 Yunan denizcinin, bu ülkedeki Türk vatandaşları için THY ile yapalacak tahliyeye eklenmesi ricasında bulundu. Bakan Çavuşoğlu bu resmi talebi insani gerekçelerle değerlendirip yardımcı olunması için gerekli talimatları verdi. Yunan makamlarının resmi talebi üzerine, Türkiye’nin Cibuti Büyükelçiliği’nin yardımıyla ülkede mahsur kalan 3 Yunan denizci üç gün önce THY’nin tahliye uçağıyla Kapadokya Havaalanı’na getirildi. Yunan denizciler uçaktan indikten sonra Yunanistan’ın Ankara Büyükelçiliği’ne ait özel araçla Edirne’deki İpsala sınır kapısına götürüldü.

FOTOĞRAFLI YANIT

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias Twitter hesabında, söz konusu tahliyenin Yunanistan, Cibuti’deki AB makamları ve Cibuti Dışişleri Bakanlığı katkılarıyla gerçekleştiği yönünde değerlendirmede bulundu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bunun üzerine, Yunan mevkidaşına resmi Twitter hesabından Yunan denizcileri Türkiye’nin Cibuti Büyükelçisi ve Kapadokya Havaalanı’nda olduğunu gösteren fotoğrafları da ekleyerek, “Bari insani konuları siyasete alet etmeyin. Üç Yunan denizciyi teşekkür etmeniz için değil, insani görevimiz olduğu için memnuniyetle Cibuti’den getirdik” diye yazdı.