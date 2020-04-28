MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriYunan Bakan’a tahliye tepkisi: Bari insani konuları siyasete alet etmeyin
GeriGündem Yunan Bakan’a tahliye tepkisi: Bari insani konuları siyasete alet etmeyin
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Uğur ERGAN / ANKARA
Haber Giriş: 28.04.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Yunan Bakan’a tahliye tepkisi: Bari insani konuları siyasete alet etmeyin

Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
Yunan Bakan’a tahliye tepkisi: Bari insani konuları siyasete alet etmeyin
Abone Olgoogle-news

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cibuti’de mahsur kalan 3 Yunan denizcinin tahliye edilmesinde Türkiye’nin katkılarını dile getirmeyen Yunan mevkidaşına Twitter hesabından, “Bari insani konuları siyasete alet etmeyin” diye seslendi.

DİPLOMATİK kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Türkiye’ye bir nota ileterek Cibuti’de mahsur kalan 3 Yunan denizcinin, bu ülkedeki Türk vatandaşları için THY ile yapalacak tahliyeye eklenmesi ricasında bulundu. Bakan Çavuşoğlu bu resmi talebi insani gerekçelerle değerlendirip yardımcı olunması için gerekli talimatları verdi. Yunan makamlarının resmi talebi üzerine, Türkiye’nin Cibuti Büyükelçiliği’nin yardımıyla ülkede mahsur kalan 3 Yunan denizci üç gün önce THY’nin tahliye uçağıyla Kapadokya Havaalanı’na getirildi. Yunan denizciler uçaktan indikten sonra Yunanistan’ın Ankara Büyükelçiliği’ne ait özel araçla Edirne’deki İpsala sınır kapısına götürüldü.

FOTOĞRAFLI YANIT

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias Twitter hesabında, söz konusu tahliyenin Yunanistan, Cibuti’deki AB makamları ve Cibuti Dışişleri Bakanlığı katkılarıyla gerçekleştiği yönünde değerlendirmede bulundu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bunun üzerine, Yunan mevkidaşına resmi Twitter hesabından Yunan denizcileri Türkiye’nin Cibuti Büyükelçisi ve Kapadokya Havaalanı’nda olduğunu gösteren fotoğrafları da ekleyerek, “Bari insani konuları siyasete alet etmeyin. Üç Yunan denizciyi teşekkür etmeniz için değil, insani görevimiz olduğu için memnuniyetle Cibuti’den getirdik” diye yazdı.

False
Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle