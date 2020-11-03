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Seyfi GÜL/FOÇA (İzmir), (DHA)
Haber Giriş: 03.11.2020 - 13:30 | Son Güncelleme:

Yunan askerlerinin Türk karasularına ittiği 20 kaçak göçmen kurtarıldı

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Yunan askerlerinin Türk karasularına ittiği 20 kaçak göçmen kurtarıldı
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İZMİR'in Foça ilçesi açıklarında, Yunan askerlerince yasa dışı yollardan Midilli Adası'na geçmeye çalışırken yakalanıp, can salına bindirilerek Türk karasuların itilen Somali uyruklu 1'i bebek 20 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Devriye görevi yapan Sahil Güvenlik ekipleri, saat 06.00 sıralarında, Foça açıklarında kaçak göçmenler olduğunu belirledi. 2 can salındaki Somali uyruklu 1'i bebek toplam 20 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik botuna alınarak kurtarıldı. Foça Balıkçı Barınağı'na getirilen kaçak göçmenler karaya çıkarıldı. Kaçak göçmenlerin ifadelerinden saat 01.00 sıralarında Balıkesir'in Ayvalık ilçesi, Sarımsaklı Mahallesi yakınlarından Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isterken Yunan askerleri tarafından yakalanıp, 2 ayrı can salına bildirilip, Türk karasularına bırakıldıkları belirlendi. Yunan askerlerin kaçak göçmenlerin lastik botunu ise patlatarak batırdıkları öğrenildi.

1'i bebek, 7'si kadın toplam 20 kaçak göçmenin işlemlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi'ne gönderileceği bildirildi.

 

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