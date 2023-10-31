Yunan askerinden Türk balıkçılara demir çubuklu taciz

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Balık avı için önceki gece 'Alibey' ve 'Mehmet Kaptan' adlı 2 Türk balıkçı teknesi, Aydın’ın Kuşadası ilçesi açıklarında denize ağ atıp beklemeye başladı.

AKINTIYA KAPILDILAR

Bekleyiş sırasında tekneleri akıntıyla Yunan karasularına sürüklenen Türk balıkçılar, bir anda karşılarında Yunan Sahil Güvenlik ekibini gördü. Yunan askeri, Türk balıkçılara Yunan karasularında olduğunu söyledi. Yunan askeri, bağırıp uzun bir demir çubukla Türk balıkçı teknelerine vurdu. Balıkçılar durumu telsizle, Türk Deniz Kuvvetleri'ne bildirdi. Yunan botu olay yerinden ayrılıp kısa süre sonra tekrar döndü. Balıkçılar, bu kez Yunan botundan tazyikli suyla kendilerine müdahale edildiğini belirtti.

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CAMLARIMIZI KIRDILAR

Ardından Yunan botu, Türk sularına girdi. Bunun üzerine Türk Sahil Güvenlik botu müdahale edip önüne kattığı Yunan botunu karasularımızdan çıkardı. Camları kırılan 'Alibey' adlı balıkçı teknesinin kaptanı Ali Sarıhan (24), "Sınırda ağ atmıştık. Akıntıyla Yunan karasularına doğru kaydık. Yunan Sahil Güvenliği geldi. Elinde demir çubuk vardı. Sağa sola vurup teknemizin camını kırdı. Biz Türk Deniz Kuvvetleri'ne bildirdik. Teknemize tazyikli su sıkıp taş da attılar. Şükürler olsun ki yaralanan olmadı" dedi. Balıkçıların yaşadıkları ve Yunan botunun Türk karasularından çıkarılması cep telefonuyla görüntüledi.