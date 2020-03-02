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Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne) (DHA)
Haber Giriş: 02.03.2020 - 16:32,Son Güncelleme:/

Yunan askerinden göçmenlere plastik mermili müdahale: 5 yaralı

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Yunan askerinden göçmenlere plastik mermili müdahale: 5 yaralı
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Edirne'nin İpsala ilçesine bağlı Yenikarpuzlu beldesinde Yunanistan'a geçmek isteyen gruba Yunan askerlerinin plastik mermiyle müdahalesi sonucu 5 göçmen yaralandı. Yaralılar, Keşan Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Yunanistan'a geçmek isteyen göçmen gruplarına Yunan askerlerinin sert müdahalesi sürüyor. İpsala ilçesine bağlı Yenikarpuzlu beldesinde Yunanistan'a geçmek isteyen gruba Yunan askerleri, plastik mermiyle müdahale etti.

Gruba müdahale sonucu 5 göçmen yaralandı. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Öte yandan bölgeye, İstanbul'dan çok sayıda takviye ambulansın gönderildiği belirtildi.

 

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