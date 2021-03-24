Yüksekova'da sel; evler su altında kaldı
HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, dün akşam saatlerinde şiddetli yağmur etkili oldu. Yağışın ardından oluşan sel nedeniyle çok sayıda ev su altında kaldı.
Yüksekova ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. İlçe merkezinden geçen dere taşınca yollar göle döndü. Yeni Mahalle'de ise şiddetli yağışla birlikte bazı evler su altında kaldı. Mahalle halkı, evlerdeki suyu kovalarla dışarı atmaya çalıştı.
Mahalle halkından Hacı Sancak, şiddetli yağışın sele dönüştüğünü belirterek, "Yağmur suları nedeniyle büyük sıkıntı yaşıyoruz. Yetkililerden yardım bekliyoruz. Hemen hemen her yıl aynı sorunu yaşıyoruz. Gece boyunca yatmadık. Evlerimize giren suları kürek ve kovalarla çıkartmaya çalıştık" dedi.
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