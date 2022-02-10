Yüksekova’da kar hayatı felç etti! 8 aracın karıştığı zincirleme kaza...

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Sabah saatlerinde ilçede etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Esenyurt Mahallesi, TOKİ evleri yolunda yokuş aşağı giden 8 araç, yoğun kar yağışı ve buzlanmadan dolayı kayarak zincirleme kazaya neden oldu.

Yoğun kar yağışından dolayı yokuşu çıkamayan araç sürücüleri de ekiplerden yardım istedi. Olay yerine gelen polis ekipleri mahsur kalan araçları iterek sürücülere yardım etti. Yoğun kar nedeniyle vatandaşlar işe yaya olarak gitti.

Yoğun kar yağışı ve buzlanmadan dolayı kaza yaptıklarını söyleyen İdris Yıldız, “Gördüğünüz gibi zincirleme kaza meydana geldi. Önümüzde araçlar vardı hiçbiri duramadı. Biz de kaydık şu an, 8 araç zincirleme kazada birbirine vurdu” dedi.

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Orhan Polat ise "Kardan dolayı yol kapalıydı. Yokuş aşağı inerken yolda gizli buzlama vardı kaydık. Tüm araçlar da kaya kaya, birbirine çarpa çarpa durdular. Şu an araçlarda maddi hasar meydana geldi. İnşallah kötü bir olay meydana gelmez’’ ifadelerini kullandı.