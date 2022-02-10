Yüksekova’da kar hayatı felç etti! 8 aracın karıştığı zincirleme kaza...

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Altın evden böyle çıkacakAltın evden böyle çıkacak#Altın
Adalet Anıtına çirkin saldırıda yeni görüntüler Tanınmamak için...Adalet Anıtı'na çirkin saldırıda yeni görüntüler! Tanınmamak için...#Edirne
Everest’e kafa tutan dağcı: Bunun adı ölümüne tırmanışEverest’e kafa tutan dağcı: Bunun adı ölümüne tırmanış!#Evereste Tırmanış
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: TMT şanlı bir direniş örgütüdürKKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: TMT şanlı bir direniş örgütüdür#KKTC
KKTCyi sarsan suikast İstanbulda Söylemez Kardeşlere gözaltı... Tekneyle kaçmışlarKKTC'yi sarsan suikast! İstanbul'da 'Söylemez Kardeşler'e gözaltı... Tekneyle kaçmışlar#Halil Falyalı
Adalet Bakanlığında önemli görüşme Sağlıkta şiddet... Yeni adımlar atacağızAdalet Bakanlığı'nda önemli görüşme! Sağlıkta şiddet... 'Yeni adımlar atacağız'#Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
Üçüncü dönem adaylık tartışması... TBMM Başkanı Şentop: Bu konu net, iki defa seçilme hakkı yeni sistemde getirildiÜçüncü dönem adaylık tartışması... TBMM Başkanı Şentop: Bu konu net, iki defa seçilme hakkı yeni sistemde getirildi#TBMM Başkanı
Bugün başladı Binlerce asker Ukrayna sınırında...Bugün başladı! Binlerce asker Ukrayna sınırında...#RUSYA
Hamza Dağdan önemli açıklamalar: CHP lideri hep bir provokasyon peşindeHamza Dağ'dan önemli açıklamalar: CHP lideri hep bir provokasyon peşinde#Hamza Dağ
Bitcoinlerini hesapta unuttu 600 kat yükseldiğinde aklına geldi... Sonu inanılmazBitcoin'lerini hesapta unuttu! 600 kat yükseldiğinde aklına geldi... Sonu inanılmaz#Bitcoin
Gramla satılıyor... Talep yağıyor Yazın kilosu 10 lira, kışın kurusu 200 liraGramla satılıyor... Talep yağıyor! Yazın kilosu 10 lira, kışın kurusu 200 lira#Bamya
İstanbul Havalimanında şaşkına çeviren olay Göbek sandılar gerçek bambaşka çıktıİstanbul Havalimanı'nda şaşkına çeviren olay! Göbek sandılar gerçek bambaşka çıktı#İstanbul
Omicronu keşfeden doktordan itiraf gibi açıklamaOmicron'u keşfeden doktordan itiraf gibi açıklama#OMICRON
Hikmet ve Yunus Emre kavgasının perde arkası yayınlandı İşte yaşananlar...Hikmet ve Yunus Emre kavgasının perde arkası yayınlandı! İşte yaşananlar...#Survivor All Star
Ünlü oyuncunun ölüm nedeni şoke etti: Önemsemeden yatıp uyumuşÜnlü oyuncunun ölüm nedeni şoke etti: Önemsemeden yatıp uyumuş#Bob Saget
HABERLERGündem Haberleri

Yüksekova’da kar hayatı felç etti! 8 aracın karıştığı zincirleme kaza...

#Hakkari#Yüksekova#Kar Yağışı
Yüksekova’da kar hayatı felç etti 8 aracın karıştığı zincirleme kaza...

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde sabah yoğun şekilde bastıran kar yağışı hayatı durma noktasına getirirken, buz tutan yolda 8 araç zincirleme kaza yaptı. Mahsur kalan sürücülerin imdadına polis ekipleri yetişti.

Haberin Devamı

Sabah saatlerinde ilçede etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Esenyurt Mahallesi, TOKİ evleri yolunda yokuş aşağı giden 8 araç, yoğun kar yağışı ve buzlanmadan dolayı kayarak zincirleme kazaya neden oldu.

Yüksekova’da kar hayatı felç etti 8 aracın karıştığı zincirleme kaza...

Yoğun kar yağışından dolayı yokuşu çıkamayan araç sürücüleri de ekiplerden yardım istedi. Olay yerine gelen polis ekipleri mahsur kalan araçları iterek sürücülere yardım etti. Yoğun kar nedeniyle vatandaşlar işe yaya olarak gitti.

Yüksekova’da kar hayatı felç etti 8 aracın karıştığı zincirleme kaza...

Yoğun kar yağışı ve buzlanmadan dolayı kaza yaptıklarını söyleyen İdris Yıldız, “Gördüğünüz gibi zincirleme kaza meydana geldi. Önümüzde araçlar vardı hiçbiri duramadı. Biz de kaydık şu an, 8 araç zincirleme kazada birbirine vurdu” dedi.

Haberin Devamı

Yüksekova’da kar hayatı felç etti 8 aracın karıştığı zincirleme kaza...


Orhan Polat ise "Kardan dolayı yol kapalıydı. Yokuş aşağı inerken yolda gizli buzlama vardı kaydık. Tüm araçlar da kaya kaya, birbirine çarpa çarpa durdular. Şu an araçlarda maddi hasar meydana geldi. İnşallah kötü bir olay meydana gelmez’’ ifadelerini kullandı.

Yüksekova’da kar hayatı felç etti 8 aracın karıştığı zincirleme kaza...


Yüksekova Belediyesi karla mücadele ekipleri yol açma ve temizleme çalışmalarına başladı.

Yüksekova’da kar hayatı felç etti 8 aracın karıştığı zincirleme kaza...

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hakkari#Yüksekova#Kar Yağışı

BAKMADAN GEÇME!

Rusya-Ukrayna gerginliğinde gözler hava durumunda: Rasputitsa erken mi gelecek

Rusya-Ukrayna gerginliğinde gözler hava durumunda: Rasputitsa erken mi gelecek?

#RUSYA
NFT aleminde her şeyim çalındı paniği Kullanıcılar nerede hata yapıyor

NFT aleminde 'her şeyim çalındı' paniği! Kullanıcılar nerede hata yapıyor?

#NFT
Çanakkale Köprüsü hazır

Çanakkale Köprüsü hazır

#1915 Çanakkale Köprüsü

BAKMADAN GEÇME!

Rusya-Ukrayna gerginliğinde gözler hava durumunda: Rasputitsa erken mi gelecek

Rusya-Ukrayna gerginliğinde gözler hava durumunda: Rasputitsa erken mi gelecek?

#RUSYA
NFT aleminde her şeyim çalındı paniği Kullanıcılar nerede hata yapıyor

NFT aleminde 'her şeyim çalındı' paniği! Kullanıcılar nerede hata yapıyor?

#NFT
Çanakkale Köprüsü hazır

Çanakkale Köprüsü hazır

#1915 Çanakkale Köprüsü