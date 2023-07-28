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Yüksek sıcaklıklar devam edecek... Orman Genel Müdürü'nden çağrı: Ormana yaklaşma, ateş kullanma, susuz bırakma

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#Orman Yangını#Orman#Sıcak Hava Dalgası
Yüksek sıcaklıklar devam edecek... Orman Genel Müdüründen çağrı: Ormana yaklaşma, ateş kullanma, susuz bırakma
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 28, 2023 12:03

Açıklanan hava tahmin raporlarına göre bir müddet daha yüksek sıcaklıkların devam etmesinin beklendiğini belirten Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, "Bu zaman zarfında vatandaşlarımıza 'ormana yaklaşma, ateş kullanma, susuz bırakma' çağrısı yaparak mecbur kalmadıkça orman ve ağaçlık alanları kullanmamalarını özellikle talep ediyoruz" dedi.

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Orman Genel Müdürü Karacabey, yaptığı yazılı açıklamada, iklim değişikliği kaynaklı yaşanan küresel ısınma nedeniyle genel olarak sıcaklıkların artmaya devam ettiğini, dünya çapında ve Türkiye'deki birçok bölgede aşırı hava sıcaklıklarının rapor edildiğini belirterek, "Ormanlarımızdaki yangın riski, yükselen sıcaklık ve düşük nem değerleri sonucu artmaktadır. Orman yangınları, başta vatandaşlarımız olmak üzere tüm canlıları tehdit ederken, doğal alanlarımızı, biyoçeşitliliğimizin ve ekosistemlerimizin üzerinde olumsuz etkiler bırakırken, ekonomik ve sosyal olarak da büyük hasarlara yol açmaktadır. Aşırı sıcak hava sebebi ile yaşanan bu zorlu süreci, küçük bir dikkatsizlik ve ihmalin bile yeni felaketlere sebebiyet vereceği bu kavurucu günleri, yeni felaketler yaşamadan atlatmak için toplumsal dayanışma bilinci ile tedbiri elden bırakmamak çok önemli hale gelmiştir. Son zamanlarda bütün teşkilat olarak gerekli tedbirleri almamıza rağmen, dikkatsizlik ve ihmal sonucu çok sayıda ilimizde orman yangını çıkmış, maalesef yine çok canlarımız yanmış, canımız acımıştır. Her ne kadar çıkan yangınlara hızlı bir şekilde havadan ve karadan orman kahramanlarımızın cansiperane müdahaleleri sonucu hızlı bir şekilde söndürülmüş olsa bile kaybettiğimiz değerlerimizi yeniden ortaya çıkarmak çok uzun zaman almakta" dedi.

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Açıklanan hava tahmin raporlarına göre yüksek sıcaklıkların bir süre daha devam etmesinin beklendiğini vurgulayan Karacabey, "Bu zaman zarfında vatandaşlarımıza 'ormana yaklaşma, ateş kullanma, susuz bırakma' çağrısı yaparak mecbur kalmadıkça Orman ve ağaçlık alanları kullanmamalarını özellikle talep ediyoruz. Hatta bu sıcak günlerde halkımızdan, mümkün mertebe ateş kullanımını sınırlandırmalarını, başta sokak hayvanları ve suya ihtiyaç duyan canlıların su ihtiyaçlarının el birliği ile karşılanmasını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı. 

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#Orman Yangını#Orman#Sıcak Hava Dalgası

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