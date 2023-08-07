‘Yüksek sesle müzik dinleme’ cinayeti

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Bunun üzerine aralarında tartışma başladı. Çalışkanel otomobilden inerek Vedat G.’nin yanına gitti. Çıkan kavgada Vedat G., Çalışkanel’i bıçaklayarak kaçtı. Çalışkanel kanlar içinde yere yığılırken, Çalışkanel’in arkadaşı da silahla Vedat G.’ye ateş etti.

İhbarla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yerde yaralı yatan Sinan Çalışkanel’e dakikalarca kalp masajı yaptı. Hastaneye kaldırılan Çalışkanel yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaçan Vedat G.’yi yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, Vedat G.’nin Çalışkanel’in arkadaşının açtığı ateşte yaralanması üzerine hastaneye gittiğini belirledi. Vedat G. hastaneye giden polis tarafından gözaltına alındı. Emniyette çok sayıda suç kaydı olduğu anlaşılan Vedat G.’nin tedavisi ve sorgusunun tamamlanmasının ardından ‘kasten öldürme’ suçlamasıyla adliyeye sevk edileceği belirtildi.

2 çocuk babası Çalışkanel’in cenazesi ise önceki gün ikindi namazının ardından toprağa verildi.