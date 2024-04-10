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Yüksek Seçim Kurulu'nda olağan itiraz süreci tamamlandı: 81 karar açıklandı

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#Yüksek Seçim Kurulu#Secim2024#Ankara
Yüksek Seçim Kurulunda olağan itiraz süreci tamamlandı: 81 karar açıklandı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 10, 2024 17:16

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri olağan itiraz sürecinde toplamda 81 itiraza ilişkin nihai karar verildi.

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31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde kesin olmayan sonuçlara göre; CHP 35, AK Parti 24, DEM Parti 10, MHP 8, Yeniden Refah Partisi 2, Büyük Birlik Partisi (BBP) 1, İYİ Parti ise 1 şehirde belediye başkanlığı kazandı. Seçimin ardından ilçe, il seçim kurulları ile YSK’ya itiraz süreci başladı. Sonuçlara ilişkin ilçe seçim kurullarına 2 Nisan 15.00’e kadar, il seçim kurullarına 5 Nisan 17.00’ye kadar, YSK’ya ise 10 Nisan 17.00’ye kadar itirazda bulunuldu. YSK’ya sadece il seçim kurulu ve il birleştirme tutanaklarına karşı itirazda bulunulabildi.

Yüksek Seçim Kurulunda olağan itiraz süreci tamamlandı: 81 karar açıklandı

81 İTİRAZ SONUÇLANDIRILDI

YSK'da şu ana kadar il, ilçe ve belde seçimleri için toplamda 81 itiraz sonuçlandırıldı. İtirazların 18'i AK Parti’den gelirken bunların 17'si reddedildi, 1'i kabul edildi. CHP’nin Hatay dahil yaptığı 24 itirazın tamamı reddedildi. MHP'nin 9 itirazının tamamı da reddedildi. DEM Parti’nin YSK’ya yaptığı 12 itiraz başvurusundan ise biri Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi olmak üzere 2 itirazı kabul edildi. Öte yandan Yeniden Refah Partisi’nin 9, Büyük Birlik Partisi’nin 4, İYİ Parti'nin 1, Vatan Partisi'nin 1 itirazı reddedildi. Ayrıca 3 belde için yapılan itirazlar da reddedildi. 7 Nisan’da başlayan olağanüstü itiraz süreci, 14 Nisan Pazar gününe kadar sürecek. YSK’nin itirazları değerlendirmesinin ardından kesin seçim sonuçlarının açıklanması beklenecek.

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#Yüksek Seçim Kurulu#Secim2024#Ankara

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