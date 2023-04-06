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Yüksek Seçim Kurulu'ndan EMEP açıklaması

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#YSK#EMEP#Seçim
Yüksek Seçim Kurulundan EMEP açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Nisan 06, 2023 16:43

Yüksek Seçim Kurulu, Emek Partisi Genel Başkanlığı (EMEP) tarafından gönderilen yazı doğrultusunda EMEP'in Emek ve Özgürlük İttifakı olarak seçime girmekten vazgeçtiğini bildirdi.

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Yüksek Seçim Kurulu'ndan (YSK) gelen açıklama şu şekilde:

Emek Partisi Genel Başkanlığı (EMEP) tarafından Kurulumuz Başkanlığına gönderilen yazıda; partilerinin 24 Mart 2023 tarihinde teslim ettiği protokolle 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimine Emek ve Özgürlük İttifakı çatısı altında gireceğini beyan ettiği, ancak parti genel yönetim kurulunun yeni kararı uyarınca anılan seçime Emek ve Özgürlük İttifakı olarak seçime girmekten vazgeçtikleri bildirilmiştir.

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#YSK#EMEP#Seçim

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