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Gündem
DHA
Haber Giriş: 26.04.2021 - 23:11 | Son Güncelleme:

Yük gemisi İstanbul Boğazı'nda makine arızası yaptı

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İstanbul Boğazı'nda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yakınlarında Tanzanya bandıralı demir-çelik yüklü Croatia adlı gemide makine arızası yaşandı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince kurtarılan gemi iki römorkör yardımıyla Ahırkapı açıklarına çekildi.

Karadeniz'den Marmara'ya yol alan Tanzanya bandıralı Croatia adlı demir-çelik yüklü gemi, saat 22.00 sıralarında, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yakınlarında motor arızası yaptı. Yardım istenmesi üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı Kurtarma 8 ile Kurtarma 12 adlı römorkörler olay yerine sevk edildi. Dolmabahçe Sarayı önüne kadar gelen gemi yaklaşık yarım saat süren çalışmaların ardından kurtarıldı. 100 metre boyundaki gemi römorkörler yardımıyla Ahırkapı açıklarına çekildi. 

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nden İstanbul Boğazı'nda arazı yapan ve Kıyı Emniyeti ekiplerince Ahırkapı açıklarına çekilen gemiye ilişkin açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada, "Boğaz'da seyir halindeki CROATIA isimli 100 metre boyundaki demir çelik yüklü gemiden, bugün saat 22.30 sıralarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü mevkiinde makine arızası bildirilmiştir. Söz konusu bildirim üzerine, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait KURTARMA-8 ve KURTARMA-12 isimli römorkörler ivedilikle yönlendirilerek, gemi Ahırkapı demir bölgesine çekilmektedir. Alınan ilk bilgilere göre, olayda deniz ve çevre kirliliğine yönelik herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir." ifadelerine yer verildi. 

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