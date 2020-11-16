Yük asansöründe boşluğa düşen işçi ağır yaralandı

Olay Ağaçişleri Sanayi Sitesi 27.Sokak'ta bulunan bir fabrikada meydana geldi. Fabrikada çalışan Hafız E (57), iddiaya göre yukarıya asansörü çağırdı. Gelen yük asansörünün kapısını açıp adımını atmasıyla kendisini metrelerce yükseklikten aşağı buldu. Ağır yaralanan işçi fabrikada bulunan diğer işçiler tarafından düştüğü yerden kurtarıldı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaparak İnegöl Devlet Hastanesine Kaldırıldı. Hafız E'nin hayati tehlikesini bulunduğu öğrenildi.