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BURSA (İHA)
Haber Giriş: 16.11.2020 - 15:50 | Son Güncelleme:

Yük asansöründe boşluğa düşen işçi ağır yaralandı

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Yük asansöründe boşluğa düşen işçi ağır yaralandı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde asansör boşluğuna düşen işçi ağır yaralandı.

Olay Ağaçişleri Sanayi Sitesi 27.Sokak'ta bulunan bir fabrikada meydana geldi. Fabrikada çalışan Hafız E (57), iddiaya göre yukarıya asansörü çağırdı. Gelen yük asansörünün kapısını açıp adımını atmasıyla kendisini metrelerce yükseklikten aşağı buldu. Ağır yaralanan işçi fabrikada bulunan diğer işçiler tarafından düştüğü yerden kurtarıldı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaparak İnegöl Devlet Hastanesine Kaldırıldı. Hafız E'nin hayati tehlikesini bulunduğu öğrenildi.

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