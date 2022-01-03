YTB’den Batı Trakya Türklerinin öncü ismi Sadık Ahmet için anma programı

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Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Batı Trakya Türklerinin hak arama mücadelesinde en öne çıkan şahıs olan doktor Sadık Ahmet’i doğumunun 75’ini yılında bir dizi etkinlikle anıyor. Öncelikle doktor Sadık Ahmet’in bıraktığı mirası gelecek kuşaklara tanıtmak için YTB tarafından bir kitap hazırlandı.

Akademisyen ve uzmanların makalelerinden oluşan kitapta Batı Trakya Türkleri ve yaşadıkları sorunlara dikkat çekilirken, Sadık Ahmet’in hayatı, mücadelesi ve bıraktığı dava mirası ile ilgili bölümler yer alıyor. Kitabın son bölümünde ise Sadık Ahmet ile ilgili anıları bulunan öne çıkan şahsiyetler ile röportajlara yer veriliyor.

Kitabın lansmanı vesilesiyle de Doktor Sadık Ahmet’in 75. doğum günü olan 7 Ocak 2022 tarihi saat 19:30’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Millet Kütüphanesi Konferans Salonu’nda bir anma programı gerçekleştirilecek. Programda Sadık Ahmet’in hayatı ve mücadelesi ile ilgili hazırlanan videonun gösterimi de davetlilere sunulacak.

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Sadık Ahmet’in sevdiği türkülerin Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu sanatçıları tarafından seslendirilmesiyle devam edecek programda, bir grup Batı Trakyalı öğrenci de Sadık Ahmet Marşı’nı söyleyecek. Sadık Ahmet’in ailesinin özel davetli olarak katılacağı programda, Sadık Ahmet’e ait kişisel eşyalar da konferans salonunun dışında sergilenecek.

Ayrıca program için Sadık Ahmet’in lise eğitimi sırasında kuyumcu çırağı olarak çalıştığı zamanlarda kız kardeşine yaptığı kolye ucundan esinlenerek yaka rozeti hazırlandı. Bunun yanında PTT de Sadık Ahmet anısına iki farklı kişisel pul bastırdı. Hazırlanan rozet ve pullar programın katılımcılarına hediye olarak takdim edilecek.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, YTB Başkanı Abdullah Eren, kitabın editörü Nilüfer Erdem ve Sadık Ahmet’in oğlu Levent Sadık Ahmet programa katılarak konuşma yapacak.