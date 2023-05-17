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YSK’ya itirazlar devam ediyor

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#14 Mayıs Milletvekili Ve Cumhurbaşkanı Seçimleri#Yüksek Seçim Kurulu#Seçim Sonuçları
YSK’ya itirazlar devam ediyor
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 17, 2023 07:00

14 Mayıs milletvekili ve cumhurbaşkanı seçimlerinin ardından, partilerden, bazı sandıklarda usulsüzlük olduğu gerekçesiyle Yüksek Seçim Kurulu’na itirazlar devam ediyor. YSK, kesin seçim sonuçlarını 19 Mayıs’ta Resmi Gazete ile radyo ve televizyonda ilan edilmek üzere ilgili mercilere gönderecek.

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CHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, partilerinin yaptıkları itirazlara ilişkin son durumu paylaşarak, “Sandık sonuç tutanaklarımızı biz sistemimize girdik. YSK da girdi. YSK verisiyle uyuşmayan sandıklara ilişkin itirazlar ilçe seçim kurullarına yapıldı. Düzeltmeler ilçe seçim kurulları tarafından yapılacaktır. Her bir oyun takipçisi olmaya devam edeceğiz” dedi.

YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ

YSK CHP Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu seçim sonuçlarına itirazlarına ilişkin şöyle dedi:“Hepsini takip ediyoruz ama sosyal medya üzerinden değil. Binlerce mahallinde itiraz yapıldı. Seçmenlerin bu itirazları görmeleri mümkün değil. Sistem kapalı işliyor. Sosyal medya üzerinden değil.” Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın seçim çalışmalarının paylaşıldığı resmi hesaptan da, “Tüm sandık sonuçlarını tek tek inceliyor, sorun gözükenlerin hepsine gerekli itirazlarımızı yapıyoruz. Süreci çok yakından takip etmeye devam edeceğiz. Lütfen endişe etmeyin” açıklaması yapıldı.

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YSK DEĞERLENDİRECEK

Yeşil Sol Parti’den (YSP) dün yapılan açıklamada yüzlerce sandıkta oyların başka partilere yazıldığı iddia edildi. Türkiye İşçi Partisi de (TİP), Türkiye’nin dört bir yanından sandıklara ilişkin YSK’ya itiraz ettiklerini duyurdu. TİP’ten yapılan açıklamada, “Sandıkta kazandığımızı sistemde yedirmeyeceğiz, mutlaka Türkiye kazanacak” denildi. Diyarbakır Silvan’da yapılan itiraz sonucunda, YSP’nin MHP’ye yazılan oyları iade edildi. Yapılacak itirazlarda süre dün saat 17.00’de sona erdi. YSK, itirazları önümüzdeki günlerde karara bağlayacak. 

 

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#14 Mayıs Milletvekili Ve Cumhurbaşkanı Seçimleri#Yüksek Seçim Kurulu#Seçim Sonuçları

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