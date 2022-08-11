Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

YSK’nın yanlışlarını düzeltiyoruz

Güncelleme Tarihi:

#Faik Öztrak#YSK#Ömer Çelik
YSK’nın yanlışlarını düzeltiyoruz
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 11, 2022 07:00

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, “Bizdeki seçmen bilgileri YSK’da yok” sözleriyle başlayan seçmen listesi tartışması tırmanıyor.

Haberin Devamı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in, “YSK’nın elinde olmayan bilgilere Sayın Kılıçdaroğlu nasıl erişti? Bunu topluma izah etmeleri lazım” sözlerine, CHP Sözcüsü Faik Öztrak’tan yanıt geldi. Öztrak, 119 yaşındaki seçmenin YSK’nın ilk kez oy kullanacaklar listesinde yer aldığı örneğini vererek, şunları söyledi: “YSK seçmen listelerine ilişkin ham verileri hiçbir kalite analizine tutmadan partilere gönderiyor. YSK’dan gelen bu ham verileri kontrol ediyoruz. İl ve ilçe örgütlerimizden gelen bilgilerle bu verilerin tutarlılığını test ediyoruz. YSK’nın yanlışlarını düzeltiyoruz. Bunun neresi siyaseten ve hukuken sorunlu? Doğru bilgiyi YSK’ya gönderiyoruz, YSK da bu verileri düzeltiyor.”

Haberle ilgili daha fazlası:
#Faik Öztrak#YSK#Ömer Çelik

BAKMADAN GEÇME!

Yırtılıp atılan belgeler, Floridaya taşınan kutular... Trumpı şoke eden FBI baskını öncesinde neler yaşandı

Yırtılıp atılan belgeler, Florida'ya taşınan kutular... Trump'ı şoke eden FBI baskını öncesinde neler yaşandı?

#Donald Trump
Nereden çıktı bu vampir kelebekler Isırır mı, eve yumurtlar mı | 10 SORU 10 CEVAP

Nereden çıktı bu vampir kelebekler? Isırır mı, eve yumurtlar mı? | 10 SORU 10 CEVAP

#Vampir Kelebek
Eyvah Tatile gidecekken Covide yakalandım şimdi ne olacak Param geri ödeniyor mu

Eyvah! Tatile gidecekken Covid'e yakalandım şimdi ne olacak? Param geri ödeniyor mu?

#Koronavirüs

BAKMADAN GEÇME!

Yırtılıp atılan belgeler, Floridaya taşınan kutular... Trumpı şoke eden FBI baskını öncesinde neler yaşandı

Yırtılıp atılan belgeler, Florida'ya taşınan kutular... Trump'ı şoke eden FBI baskını öncesinde neler yaşandı?

#Donald Trump
Nereden çıktı bu vampir kelebekler Isırır mı, eve yumurtlar mı | 10 SORU 10 CEVAP

Nereden çıktı bu vampir kelebekler? Isırır mı, eve yumurtlar mı? | 10 SORU 10 CEVAP

#Vampir Kelebek
Eyvah Tatile gidecekken Covide yakalandım şimdi ne olacak Param geri ödeniyor mu

Eyvah! Tatile gidecekken Covid'e yakalandım şimdi ne olacak? Param geri ödeniyor mu?

#Koronavirüs