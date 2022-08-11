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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in, “YSK’nın elinde olmayan bilgilere Sayın Kılıçdaroğlu nasıl erişti? Bunu topluma izah etmeleri lazım” sözlerine, CHP Sözcüsü Faik Öztrak’tan yanıt geldi. Öztrak, 119 yaşındaki seçmenin YSK’nın ilk kez oy kullanacaklar listesinde yer aldığı örneğini vererek, şunları söyledi: “YSK seçmen listelerine ilişkin ham verileri hiçbir kalite analizine tutmadan partilere gönderiyor. YSK’dan gelen bu ham verileri kontrol ediyoruz. İl ve ilçe örgütlerimizden gelen bilgilerle bu verilerin tutarlılığını test ediyoruz. YSK’nın yanlışlarını düzeltiyoruz. Bunun neresi siyaseten ve hukuken sorunlu? Doğru bilgiyi YSK’ya gönderiyoruz, YSK da bu verileri düzeltiyor.”