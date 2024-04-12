×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

YSK'dan Ordu kararı! İYİ Parti'nin talebi reddedildi

Güncelleme Tarihi:

#Yüksek Seçim Kurulu#YSK#Ordu
YSKdan Ordu kararı İYİ Partinin talebi reddedildi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 12, 2024 16:50

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) İYİ Parti'nin Ordu'da seçimlerin iptali ve yeniden yapılması talebini reddetti.

Haberin Devamı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri çerçevesinde yapılan itirazları değerlendirmeye devam ediyor. İtiraz süreci çerçevesinde İYİ Parti tarafından, Ordu seçimlerine ilişkin 95 sandık kurulu başkanı memurun ve siyasi parti üyesi olduğu, birçok oy pusulasında kat izi bulunmadığı ve çift mühürlü oyların çokluğu iddialarıyla Yüksek Seçim Kuruluna olağanüstü itirazda bulunulmuştu.

Bugün saat 15.00’da toplanan kurulda ise İYİ Parti’nin Ordu seçimlerine ilişkin yaptığı olağanüstü itiraz ele alındı. Toplantıda İYİ Parti’nin Ordu Büyükşehir Belediyesi seçimleri için ‘tam kanunsuzluk' sebebiyle yaptığı seçimin iptali ve yenilenmesi talebini reddetti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Yüksek Seçim Kurulu#YSK#Ordu

BAKMADAN GEÇME!