YSK’dan İYİ Parti’nin Ordu itirazına ret

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YSK kararı kesin nitelik taşıyor. YSK, bayram mesaisine ve seçim sonuçlarına yapılan itirazları incelemeye dün de devam etti. YSK’ya olağanüstü itiraz süresi 14 Nisan Pazar günü (yarın) tamamlanacak. YSK, tüm bu itirazları inceleyip karara bağlamasının ardından 31 Mart yerel seçimlerinin kesin seçim sonuçlarını ilan edecek.



Ordu’da seçimde AK Parti’li Hilmi Güler yüzde 40.06 oy alırken, İYİ Parti’li Enver Yılmaz yüzde 36.52 ile ikinci olmuştu. İYİ Parti sonuca itiraz etmiş, Ordu’daki seçimlerde “tam kanunsuzluk” gerekçesiyle seçimin iptali ve yenilenmesine yönelik olağanüstü itiraz dilekçesini 9 Nisan’da YSK’ya sunmuştu. İtirazda, Ordu’da oy kullanan 486 bin 265 kişi olmasına rağmen Türkiye ortalamasının çok üstünde geçersiz oy tespit edildiği, açılan sandıklarda geçersiz sayılan oy pusulalarında çift mühür olan pusulaların İYİ Parti’ye basılı olduğu, çok sayıda sandıkta kayıp zarf ve pusula olduğu, 1200 sandık içerisinde 95 sandık kurulu başkanının memur ve siyasi parti üyesi olduğu ileri sürülmüştü.



YSK dün ayrıca 20 ilçe ve 1 beldede seçimin iptali, oyların yeniden sayımı ve mazbatanın iptaline yönelik başvuruları reddetti.