YSK’dan bayram mesaisi! İtirazları görüştüler

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YSK bugün saat 15.00’te bir kez daha toplanacak. Bu toplantıda İYİ Parti’nin Ordu Büyükşehir Belediyesi için yaptığı itirazın ele alınarak, karara bağlanması bekleniyor. YSK’nın, CHP’nin Hatay Büyükşehir Belediyesi için yaptığı itirazı ret kararının gerekçesini de açıklaması bekleniyor.

YSK, 40 başvuruyu görüşmek üzere dün saat 14.00’te toplandı. Önceki gün sona eren olağan itiraz sürecine ilişkin yapılan başvurulardan 31’i dün karara bağlandı. İtirazlardan 30’u reddedilirken, sadece 1’i kabul edildi.

SÜREÇ DEVAM EDİYOR

YSK Başkanı Ahmet Yener, kritik toplantıyı takip eden medya mensupları ile bayramlaştıktan sonra yaptığı açıklamalarda özetle şunları söyledi: “Her seçim döneminin kendi koşulları içinde değerlendirilmesi gerektir. Ancak 2019’daki itiraz süreci ile 2024’teki itiraz süreci arasında çok fazla fark olmadığını rahatlıkla söyleyebilirim.

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Siyasi partilerimizin itirazlarından kabul olanlar da var, ret olanlar da var. AK Parti’nin 2 yerde itirazı kabul edildi. CHP’nin 1 yerdeki itirazı kabul edildi. MHP’nin 1 yerde, DEM Parti’nin de 2 yerde itirazları kabul edildi. Süreç devam ediyor. Bayram sürecinde de diğer günlerde de toplantılarımız devam edecek.

İtirazın kabul edilmesi nedeniyle Kayseri’nin Pınarbaşı ve Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesi, Edirne’de bir belde ve Sivas’taki bir seçim bölgesinde seçimler yeniden yapılacak. Bu seçimler, takvim çerçevesinde 2 Haziran’da gerçekleşecek.”