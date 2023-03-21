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YSK, seçmenlerce Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilebilecek 11 ismi açıkladı

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#Yüksek Seçim Kurulu#YSK#Cumhurbaşkanı Adayları
YSK, seçmenlerce Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilebilecek 11 ismi açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Mart 21, 2023 22:05

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde, başvuru yapan 11 adayın seçmenler tarafından Cumhurbaşkanı adayı gösterilebilmesine karar verdi.

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YSK, 14 Mayıs 2023 tarihinde birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde, seçmenler tarafından aday gösterilecek Cumhurbaşkanı adayları için kararını verdi.

YSK'nın kararına göre, 11 aday seçmenler tarafından Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilebilecek. Bunun için adayların 100 bin imza toplaması gerekiyor. Seçmenler, adaylara imza verebilmek için 22-27 Mart tarihlerinde 08.00 - 20.00 saatleri arasında ilgili İlçe Seçim Kurulu'na gidebilecek.

YSK’nın seçmenler tarafından aday gösterilebilecek Cumhurbaşkanı adayı için başvurusunu onayladığı isimler şöyle:
"Davut Turan, Doğu Perinçek, Erkan Trükten, Halil Murat Ünver, Hilmi Özden, İrfan Uzun, Muhammed Ali Fatih Erbakan, Muharrem İnce, Sinan Oğan, Tevfik Ahmet Özal, Yakup Türkal."

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#Yüksek Seçim Kurulu#YSK#Cumhurbaşkanı Adayları

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