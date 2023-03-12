YSK: Seçime 36 parti girebilecek

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Yüksek Seçim Kurulu (YSK) dün seçime katılabilecek siyasi partileri sıraladı ve oy verme saatlerini belirledi. Mevzuta göre bir siyasi partinin seçime katılabilmesi için oy verme gününden 6 ay önce Türkiye genelinde en az 41 ilde teşkilat kurmuş olması, en az bir kere büyük kongresini yapmış olması gerekiyor. YSK’da toplantıda, bu kriterler ışığında seçime 36 siyasi partinin girebileceğine karar verdi. YSK, tüm yurtta 08.00 ile 17.00 saatleri arasında oy verme işlemlerinin yapılmasını da kararlaştırdı. Seçime katılabilecek 36 parti ise şöyle:

İŞTE O PARTİLER

* Adalet Birlik Partisi,



* Adalet Partisi,



* Adalet ve Kalkınma Partisi,



* Anavatan Partisi,



* Bağımsız Türkiye Partisi,



* Büyük Birlik Partisi,



* Büyük Türkiye Partisi,



* Cumhuriyet Halk Partisi,



* Demokrasi ve Atılım Partisi,



* Demokratik Sol parti,



* Demokrat Parti,



* Emek Partisi,



* Gelecek Partisi,



* Genç Parti,



* Güç Birliği Partisi,



* Hak ve Özgürlükler Partisi,



* Halkın Kurtuluş Partisi,



* Halkların Demokratik Partisi,



* Hür Dava Partisi,



* İYİ Parti,



* Memleket Partisi,



* Millet Partisi,



* Milliyetçi Hareket Partisi,



* Milli Yol Partisi,



* Saadet Partisi,



* Sol Parti,



* Türkiye Değişim Partisi,



* Türkiye İşçi Partisi,



* Türkiye Komünist Hareketi,



* Türkiye Komünist Partisi,



* Vatan Partisi,



* Yeniden Refah Partisi,



* Yenilik Partisi,



* Yeni Türkiye Partisi,



* Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi,



* Zafer Partisi.

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DEPREMZEDE İÇİN 17 MART SON GÜN

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nce, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından barınma yerleri değişen depremzedelerin seçme ve seçilme hakkını kullanabilmesi adına yeni adres beyanlarını 17 Mart saat 23.59’a kadar nüfus müdürlüklerinin yanı sıra e-Devlet ve nüfusmatikler üzerinden yapabilecekleri bildirildi. 18 Mart’tan itibaren ise adres beyanına dair işlemler ilçe Seçim kurulları kararıyla yapılabilecek. Depremzedelerin 14 Mayıs’ta yapılacak seçimlerde seçme ve seçilme hakkını kullanabilmeleri için izlemeleri gereken yol şöyle anlatıldı: “Diğer il veya ilçelerden birine taşınmış ise taşındığı yerdeki adrese; yurt, otel, pansiyon gibi geçici yerlerde dahil, aynı il ya da ilçe içerisinde ikamet adresi dışında başka bir konut, prefabrik ev, yurt, konteyner, çadır kent, huzurevi ve benzeri gibi yerde barınıyor ise bu tür geçici yerlere yönelik yapacakları yeni adres beyanını 17 Mart saat 23.59’a kadar nüfus müdürlüklerimizin yanı sıra e-Devlet ve nüfusmatiklerimiz üzerinden yapabilecektir.”