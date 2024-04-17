YSK'dan Ordu ve Hatay kararı: İYİ Parti ve CHP'nin itirazları reddedildi

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YSK, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri çerçevesinde siyasi partilerin yaptığı itirazları değerlendirmeye devam ediyor. Bugün toplanan kurul, Ordu ve Hatay seçimlerine yönelik itirazları görüştü. Kurul, İYİ Parti’nin Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine yönelik ‘tam kanunsuzluk’ gerekçeli iptal ve yenileme başvurusunu reddetti. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçiminde AK Parti'nin adayı Hilmi Güler oyların yüzde 40,06’sını alarak başkan seçilmişti. İYİ Parti adayı Enver Yılmaz ise oyların yüzde 36,52’sini almıştı.

CHP’nin Hatay Büyükşehir Belediyesi ve İskenderun İlçe Belediye Başkanlığı seçimlerine ilişkin ‘tam kanunsuzluk’ gerekçeli seçimin iptali ve yenilenmesi talebi de reddedildi. Hatay'da AK Parti'nin adayı Mehmet Öntürk oyların yüzde 44,48’ini, CHP'nin adayı Lütfü Savaş ise yüzde 44,05’ini almıştı.

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Ayrıca AK Parti’nin Ardahan Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin olağanüstü itiraz başvurusu kapsamında sunduğu seçimin iptali ve yenilenmesi talebi de reddedildi. Ardahan'da CHP’nin adayı Faruk Demir yüzde 45,06, AK Parti’nin adayı Yunus Baydar ise yüzde 43,51 oy almıştı.

3 İLÇE İÇİN YAPILAN İTİRAZA RET

Yüksek Seçim Kurulu, CHP’nin Konya’nın Hadim, Adana’nın Pozantı, Ardahan’ın Çıldır ilçeleri için yaptığı itiraz başvurularını reddetti.

YSK, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri çerçevesinde siyasi partilerin yaptığı itirazları değerlendirmek üzere toplandı. Kurul, CHP’nin Konya’nın Hadim ilçesine ilişkin olağanüstü itiraz başvurusunu, Adana’nın Pozantı ilçesine ilişkin ‘tam kanunsuzluk’ gerekçeli itiraz başvurusunu ve Ardahan’ın Çıldır ilçesine ilişkin olağanüstü itiraz başvurusunu reddetti.

Hadim’de AK Parti’nin adayı Mehmet Çetiner yüzde 46,26 oy, CHP’nin adayı Mürsel Ayrancı ise yüzde 43,18 oy almıştı. Pozantı’da MHP’nin adayı Ali Avan yüzde 38,4 oy, CHP’nin adayı Şenol Eroğlu yüzde 37,61 oy almıştı. Çıldır’da ise AK Parti’nin adayı Kemal Yakup Azizoğlu yüzde 28,73, CHP’nin adayı Nurettin Aygün da yüzde 28,73 oy almıştı ancak itirazlar sonucu yapılan yeniden sayım sonrası tablo değişmeyince kura çekilmişti. Kurada AK Parti adayı Kemal Yakup Azizoğlu'nun ismi çıkmıştı. (DHA)