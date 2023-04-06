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YSK Heyetinden İstanbul Havalimanı'nda seçim hazırlığı denetimi

Güncelleme Tarihi:

#İSTANBUL#YSK#Seçim
YSK Heyetinden İstanbul Havalimanında seçim hazırlığı denetimi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 06, 2023 15:40

YÜKSEK Seçim Kurulu (YSK) heyeti, 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel seçimi için yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşların oy vereceği İstanbul Havalimanı'nda seçim hazırlıklarını denetledi. Yurtdışı seçmenler, İstanbul Havalimanı'nda 6'sı geliş, 6'sı gidiş katı olmak üzere toplam 12 sandıkta 27 Nisan'dan itibaren oy kullanabilecek. 

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Yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşların Türkiye'nin en büyük sınır kapısı olan İstanbul Havalimanı'nda oy vermesi için hazırlıklar başladı. Dış hatlar terminali geliş ve gidiş katlarında sandıkların kurulacağı alanlar belirlendi. Seçmenler, 6'sı geliş, 6'sı gidiş katı olmak üzere toplam 12 sandıkta 27 Nisan günü saat 08.00'den itibaren oy kullanılabilecek.

YSK Daire Başkanı Harun Özkan'ın başında olduğu heyet, bugün İstanbul Havalimanı'ndaki seçim hazırlıklarını denetledi. YSK heyetine, aralarında İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri İlker Haktankaçmaz ve İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürü Hüseyin Ağca'nın da bulunduğu havalimanı yöneticileri eşlik etti.

YSK Heyetinden İstanbul Havalimanında seçim hazırlığı denetimi

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YURT DIŞINDAN GELEN OY TORBALARININ TUTULACAĞI ODAYA 7 KİLİTLİ ÖNLEM

YSK heyeti, oy torbalarının saklanacağı odaları ziyaret etti. Heyet, yurtdışında kurulacak sandıklarda kullanılacak ve Türkiye'ye getirilecek oyların İstanbul Havalimanı'nda muhafaza edileceği özel odayı da inceledi. Odanın kapısında 7 kilit bulunması dikkat çekti.

"HAZIRLIKLARI YERİNDE İNCELEDİK"

İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri İlker Haktankaçmaz, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, YSK heyetiyle havalimanındaki hazırlıkları yerinde incelediklerini belirtti. Haktankaçmaz, "Burada yurt dışında kayıtlı seçmenler oy kullanacak. Yurtdışında kullanılan oyların İstanbul Havalimanı üzerinden aktarılmasıyla ilgili planlamalar var. Ağırlıklı olarak bu işler İstanbul Havalimanı üzerinden yürütülecek. Hazırlıklarımız tamam. Bir sorun öngörmüyoruz. Ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olan sonuç neyse onu da hep birlikte bekleyeceğiz." dedi.

Havalimanında kurulacak sandıklar hakkında da bilgi veren Haktankaçmaz, "Yüksek seçim Kurulu'nun aldığı karara göre 27 Nisan sabahı itibariyle oy verme işlemine başlanacak. Oy verme işlemi bittiği güne kadar da devam edecek. 6'sı gelen 6'sı giden katında olmak üzere toplam 12 sandık kurulacak. Seçimler bittikten sonra oy sayımları da burada yapılacak. Tabii ki seçim hakimlerin gözetiminde ve onların başkanlığında heyetle bu işler yapılacak. Biz idari olarak o işlemlerin dışındayız. Biz sadece seçim güvenliğinin sağlanmasıyla sorumlu olacağız" ifadelerini kullandı. (DHA )

 

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#İSTANBUL #YSK#Seçim

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